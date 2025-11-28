Обстріл Харківської області — росіяни поранили двох людей

Рятувальник гасить пожежу після обстрілів. Фото: ДСНС

Російські війська упродовж останньої доби вдарили по двох населених пунктах Харківської області. Внаслідок цього постраждали дві людини, серед яких дитина.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Обстріл Харківщини за останню добу

Синєгубов розповів, що внаслідок обстрілу села Мотузівка Сахновщинської громади постраждали 52-річна жінка та 12-річний хлопчик. Російські війська атакували регіон ударними дронами "Герань-2" та іншими типами.

"Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури. Так, у Берестинському районі зруйновано чотири будинки та господарську споруду", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за останню добу окупанти понад 450 разів вдарили по Запорізькій області. Є руйнування інфраструктури.

А 27 листопада у Тернополі померла дівчинка, яка постраждала від обстрілів 19 листопада. Їй було 12 років.