Головна Харків РФ атакувала Харківщину дронами — серед поранених є діти

РФ атакувала Харківщину дронами — серед поранених є діти

Ua ru
Дата публікації: 28 листопада 2025 10:20
Обстріл Харківської області — росіяни поранили двох людей
Рятувальник гасить пожежу після обстрілів. Фото: ДСНС

Російські війська упродовж останньої доби вдарили по двох населених пунктах Харківської області. Внаслідок цього постраждали дві людини, серед яких дитина.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram. 

Обстріл Харківщини за останню добу

Синєгубов розповів, що внаслідок обстрілу села Мотузівка Сахновщинської громади постраждали 52-річна жінка та 12-річний хлопчик. Російські війська атакували регіон ударними дронами "Герань-2" та іншими типами. 

"Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури. Так, у Берестинському районі зруйновано чотири будинки та господарську споруду", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, за останню добу окупанти понад 450 разів вдарили по Запорізькій області. Є руйнування інфраструктури. 

А 27 листопада у Тернополі померла дівчинка, яка постраждала від обстрілів 19 листопада. Їй було 12 років. 

Харківська область обстріли дрони війна в Україні поранення
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
