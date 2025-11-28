Обстрел Харьковской области — россияне ранили двух человек

Спасатель тушит пожар после обстрелов. Фото: ГСЧС

Российские войска в течение последних суток ударили по двум населенным пунктам Харьковской области. В результате этого пострадали два человека, среди которых ребенок.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

Обстрелы Харьковщины за последние сутки

Синегубов рассказал, что в результате обстрела села Мотузовка Сахновщинской громады пострадали 52-летняя женщина и 12-летний мальчик. Российские войска атаковали регион ударными дронами "Герань-2" и другими типами.

"Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры. Так, в Берестинском районе разрушены четыре дома и хозяйственная постройка", — говорится в сообщении.

Напомним, за последние сутки оккупанты более 450 раз ударили по Запорожской области. Есть разрушения инфраструктуры.

А 27 ноября в Тернополе умерла девочка, которая пострадала от обстрелов 19 ноября. Ей было 12 лет.