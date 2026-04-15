Харків РФ атакувала Харківщину КАБами: постраждали дві людини

РФ атакувала Харківщину КАБами: постраждали дві людини

Дата публікації: 15 квітня 2026 03:27
РФ атакувала Харківщину КАБами: постраждали дві людини
Рятувальники. Фото ілюстративне: Zelenskiy/Official/Telegram

Пізно ввечері у вівторок, 14 квітня, росіяни вдарили КАБами по Малоданилівській громаді Харківщини. У Черкаській Лозовій, за попередньою інформацією, зафіксували влучання чотирьох керованих авіабомб. Постраждали дві людини.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Новини.LIVE

РФ увечері 14 квітня обстріляла Черкаську Лозову на Харківщині
Скриншот повідомлення Олега Синєгубова

Наслідки обстрілу Харківщини ввечері 14 квітня 

Зазнали пошкоджень двоповерхова адміністративна будівля на території цивільного підприємства та близько семи автівок

У 74-річної жінки гостра реакція на стрес. Медики надають потерпілій допомогу. Також по допомогу лікарів звернулася ще одна людина.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на очільника Черкаської ОВА Ігоря Табурця та ДСНС України писав, що ввечері 14 квітня росіяни завдали дронових ударів по Черкасах. Загинув восьмирічний хлопчик. Ще 14 людей зазнали поранень.

Також Новини.LIVE з посиланням на Володимира Зеленського писав, що вночі 15 квітня росіяни можуть обстріляти Україну. Станом на вечір 14 квітня в повітряному просторі вже були "Шахеди". Також голова держави попереджав про ймовірність ракетних ударів.

Харківська область обстріли Олег Синєгубов
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова
