РФ атакувала Харківщину КАБами: постраждали дві людини

Рятувальники. Фото ілюстративне: Zelenskiy/Official/Telegram

Пізно ввечері у вівторок, 14 квітня, росіяни вдарили КАБами по Малоданилівській громаді Харківщини. У Черкаській Лозовій, за попередньою інформацією, зафіксували влучання чотирьох керованих авіабомб. Постраждали дві людини.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Новини.LIVE.

Скриншот повідомлення Олега Синєгубова

Наслідки обстрілу Харківщини ввечері 14 квітня

Зазнали пошкоджень двоповерхова адміністративна будівля на території цивільного підприємства та близько семи автівок.

У 74-річної жінки гостра реакція на стрес. Медики надають потерпілій допомогу. Також по допомогу лікарів звернулася ще одна людина.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на очільника Черкаської ОВА Ігоря Табурця та ДСНС України писав, що ввечері 14 квітня росіяни завдали дронових ударів по Черкасах. Загинув восьмирічний хлопчик. Ще 14 людей зазнали поранень.

Також Новини.LIVE з посиланням на Володимира Зеленського писав, що вночі 15 квітня росіяни можуть обстріляти Україну. Станом на вечір 14 квітня в повітряному просторі вже були "Шахеди". Також голова держави попереджав про ймовірність ракетних ударів.