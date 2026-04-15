Дата публикации 15 апреля 2026 03:27
РФ атаковала Харьковскую область КАБами: пострадали два человека
Спасатели. Фото иллюстративное: Zelenskiy/Official/Telegram

Поздно вечером во вторник, 14 апреля, россияне ударили КАБами по Малоданиловской громаде Харьковской области. В Черкасской Лозовой, по предварительной информации, зафиксировали попадание четырех управляемых авиабомб. Пострадали два человека.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Новини.LIVE.

РФ вечером 14 апреля обстреляла Черкасскую Лозовую на Харьковщине
Скриншот сообщения Олега Синегубова

Последствия обстрела Харьковщины вечером 14 апреля

Получили повреждения двухэтажное административное здание на территории гражданского предприятия и около семи автомобилей.

У 74-летней женщины острая реакция на стресс. Медики оказывают пострадавшей помощь. Также за помощью врачей обратился еще один человек.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на главу Черкасской ОВА Игоря Табурца и ГСЧС Украины писал, что вечером 14 апреля россияне нанесли дроновые удары по Черкассам. Погиб восьмилетний мальчик. Еще 14 человек получили ранения.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Владимира Зеленского писал, что ночью 15 апреля россияне могут обстрелять Украину. По состоянию на вечер 14 апреля в воздушном пространстве уже были "Шахеды". Также глава государства предупреждал о вероятности ракетных ударов.

Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Мария Чекарёва
