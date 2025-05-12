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Головна Харків РФ атакувала Харківщину КАБами та дронами — є постраждалі

РФ атакувала Харківщину КАБами та дронами — є постраждалі

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Дата публікації: 12 травня 2025 10:00
На Харківщині лунали вибухи — внаслідок атак РФ є поранені
Наслідки атаки. Фото: Харківська обласна прокуратура

Російські війська протягом минулої доби вчергове атакували населені пункти Харківської області. Внаслідок ворожих обстрілів постраждали п'ятеро людей.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram у понеділок, 12 травня.

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Обстріли Харківщини

За даними ОВА, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали вісім населених пунктів області.

Внаслідок обстрілів у селі Садовод постраждали 55-річна і 56-річна жінки, у селі Івашки постраждав 54-річний чоловік, у селі Баранівка — 54-річна жінка і 53-річний чоловік. 

Відомо, що ворог застосовував різні види озброєння: сім керованих авіаційних бомб та шість FPV-дронів.

Ворог вдарив КАБами по Харківщині 11 травня
Правоохоронці на місці удару. Фото: Харківська обласна прокуратура
На Харківщині відомо про 5 постраждалих від атак РФ
Зруйнована будівля після удару. Фото: Харківська обласна прокуратура

Синєгубов розповів, що було пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • в Ізюмському районі пошкоджено два приватні будинки, гараж, склад, автомобіль;
  • у Куп’янському районі пошкоджено три багатоповерхові будинки та чотири господарчі будівлі; 
  • у Харківському районі пошкоджено приватний будинок;
  • у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок і авто.
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Скриншот допису Синєгубова
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Скриншот допису Синєгубова

Нагадаємо, вночі ворог запустив по Україні 108 дронів, Сили ППО збили більшу частину.

А вчора росіяни завдали ударів по Запорізькій області авіаційними бомбами, є постраждалі.

Харківська область обстріли атака FPV-дрони КАБ
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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