На Харківщині лунали вибухи — внаслідок атак РФ є поранені

РФ атакувала Харківщину КАБами та дронами — є постраждалі
Російські війська протягом минулої доби вчергове атакували населені пункти Харківської області. Внаслідок ворожих обстрілів постраждали п'ятеро людей.
Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram у понеділок, 12 травня.
Обстріли Харківщини
За даними ОВА, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали вісім населених пунктів області.
Внаслідок обстрілів у селі Садовод постраждали 55-річна і 56-річна жінки, у селі Івашки постраждав 54-річний чоловік, у селі Баранівка — 54-річна жінка і 53-річний чоловік.
Відомо, що ворог застосовував різні види озброєння: сім керованих авіаційних бомб та шість FPV-дронів.
Синєгубов розповів, що було пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- в Ізюмському районі пошкоджено два приватні будинки, гараж, склад, автомобіль;
- у Куп’янському районі пошкоджено три багатоповерхові будинки та чотири господарчі будівлі;
- у Харківському районі пошкоджено приватний будинок;
- у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок і авто.
Нагадаємо, вночі ворог запустив по Україні 108 дронів, Сили ППО збили більшу частину.
А вчора росіяни завдали ударів по Запорізькій області авіаційними бомбами, є постраждалі.
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