На Харківщині лунали вибухи — внаслідок атак РФ є поранені

Наслідки атаки. Фото: Харківська обласна прокуратура

Російські війська протягом минулої доби вчергове атакували населені пункти Харківської області. Внаслідок ворожих обстрілів постраждали п'ятеро людей.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram у понеділок, 12 травня.

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За даними ОВА, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали вісім населених пунктів області.

Внаслідок обстрілів у селі Садовод постраждали 55-річна і 56-річна жінки, у селі Івашки постраждав 54-річний чоловік, у селі Баранівка — 54-річна жінка і 53-річний чоловік.

Відомо, що ворог застосовував різні види озброєння: сім керованих авіаційних бомб та шість FPV-дронів.

Правоохоронці на місці удару. Фото: Харківська обласна прокуратура

Зруйнована будівля після удару. Фото: Харківська обласна прокуратура

Синєгубов розповів, що було пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

в Ізюмському районі пошкоджено два приватні будинки, гараж, склад, автомобіль;

у Куп’янському районі пошкоджено три багатоповерхові будинки та чотири господарчі будівлі;

у Харківському районі пошкоджено приватний будинок;

у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок і авто.

Скриншот допису Синєгубова

Скриншот допису Синєгубова

Нагадаємо, вночі ворог запустив по Україні 108 дронів, Сили ППО збили більшу частину.

А вчора росіяни завдали ударів по Запорізькій області авіаційними бомбами, є постраждалі.