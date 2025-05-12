На Харьковщине раздавались взрывы - в результате атак РФ есть раненые

РФ атаковала Харьковщину КАБами и дронами — есть пострадавшие
Российские войска за прошедшие сутки в очередной раз атаковали населенные пункты Харьковской области. В результате вражеских обстрелов пострадали пять человек.
Об этом сообщил глава ОГА Олег Синегубов в Telegram в понедельник, 12 мая.
Обстрелы Харьковщины
По данным ОГА, за прошедшие сутки вражеским ударам подверглись восемь населенных пунктов области.
В результате обстрелов в селе Садовод пострадали 55-летняя и 56-летняя женщины, в селе Ивашки пострадал 54-летний мужчина, в селе Барановка — 54-летняя женщина и 53-летний мужчина.
Известно, что враг применял различные виды вооружения: семь управляемых авиационных бомб и шесть FPV-дронов.
Синегубов рассказал, что были повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в Изюмском районе повреждены два частных дома, гараж, склад, автомобиль;
- в Купянском районе повреждены три многоэтажных дома и четыре хозяйственные постройки;
- в Харьковском районе поврежден частный дом;
- в Богодуховском районе повреждены частный дом и авто.
Напомним, ночью враг запустил по Украине 108 дронов, Силы ПВО сбили большую часть.
А вчера россияне нанесли удары по Запорожской области авиационными бомбами, есть пострадавшие.
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