Обстріл Харківщини 26 вересня — окупанти вдарили по поліцейських під час евакуації

Російські окупанти атакували Харківську область під час проведення евакуації. Внаслідок ударів поранено чотирьох поліцейських Купʼянського районного відділу.

Про це повідомила пресслужба поліції Харківської області у Telegram у понеділок, 26 вересня.

Обстріл Харківщини 26 вересня

"26 вересня 2025 року під час здійснення обовʼязкових евакуаційних заходів на території Кіндрашівської сільської громади Купʼянського району Харківської області поліцейські потрапили під ворожий обстріл", — йдеться у повідомленні.

Пошкоджене авто поліцейський. Фото: t.me/police_kh_region

Російський FPV-дрон вдарив по дорожньому покриттю біля службового авто поліцейських. Внаслідок атаки четверо поліцейських отримали поранення. Крім того, окупанти пошкодили службовий транспорт.

Правоохоронці госпіталізували до медичного закладу.

Пошкоджене авто. Фото: t.me/police_kh_region

У поліції наголосили, що продовжують евакуацію з прифронтових населених пунктів.

"Усі, хто бажає виїхати з небезпечних районів, можуть звернутися до поліції за телефоном 102", — йдеться у повідомленні.

Допис поліції Харківської області. Фото: скриншот

