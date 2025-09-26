Відео
РФ атакувала Харківщину під час евакуації — поранено поліцейських

РФ атакувала Харківщину під час евакуації — поранено поліцейських

Ua ru
Дата публікації: 26 вересня 2025 16:03
Обстріл Харківщини 26 вересня — окупанти вдарили по поліцейських під час евакуації
Рятувальник. Фото ілюстративне: ДСНС

Російські окупанти атакували Харківську область під час проведення евакуації. Внаслідок ударів поранено чотирьох поліцейських Купʼянського районного відділу.

Про це повідомила пресслужба поліції Харківської області у Telegram у понеділок, 26 вересня.

Читайте також:

Обстріл Харківщини 26 вересня

"26 вересня 2025 року під час здійснення обовʼязкових евакуаційних заходів на території Кіндрашівської сільської громади Купʼянського району Харківської області поліцейські потрапили під ворожий обстріл", — йдеться у повідомленні.

Обстріл Харківщини 26 вересня
Пошкоджене авто поліцейський. Фото: t.me/police_kh_region

Російський FPV-дрон вдарив по дорожньому покриттю біля службового авто поліцейських. Внаслідок атаки четверо поліцейських отримали поранення. Крім того, окупанти пошкодили службовий транспорт.

Правоохоронці госпіталізували до медичного закладу.

Атака Росії на Харківську область 26 вересня
Пошкоджене авто. Фото: t.me/police_kh_region

У поліції наголосили, що продовжують евакуацію з прифронтових населених пунктів. 

"Усі, хто бажає виїхати з небезпечних районів, можуть звернутися до поліції за телефоном 102", — йдеться у повідомленні.

null
Допис поліції Харківської області. Фото: скриншот

Нагадаємо, 26 вересня загарбники обстріляли Чернігівську область. Вони вдарили по енергетичних обʼєктах.

А вночі окупанти атакували Одещину. Внаслідок обстрілу пошкоджено обʼєкт транспортної інфраструктури.

війна евакуація поліція Харківська область обстріли
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
