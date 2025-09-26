Обстріл Харківщини 26 вересня — окупанти вдарили по поліцейських під час евакуації

РФ атакувала Харківщину під час евакуації — поранено поліцейських
Російські окупанти атакували Харківську область під час проведення евакуації. Внаслідок ударів поранено чотирьох поліцейських Купʼянського районного відділу.
Про це повідомила пресслужба поліції Харківської області у Telegram у понеділок, 26 вересня.
Обстріл Харківщини 26 вересня
"26 вересня 2025 року під час здійснення обовʼязкових евакуаційних заходів на території Кіндрашівської сільської громади Купʼянського району Харківської області поліцейські потрапили під ворожий обстріл", — йдеться у повідомленні.
Російський FPV-дрон вдарив по дорожньому покриттю біля службового авто поліцейських. Внаслідок атаки четверо поліцейських отримали поранення. Крім того, окупанти пошкодили службовий транспорт.
Правоохоронці госпіталізували до медичного закладу.
У поліції наголосили, що продовжують евакуацію з прифронтових населених пунктів.
"Усі, хто бажає виїхати з небезпечних районів, можуть звернутися до поліції за телефоном 102", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 26 вересня загарбники обстріляли Чернігівську область. Вони вдарили по енергетичних обʼєктах.
А вночі окупанти атакували Одещину. Внаслідок обстрілу пошкоджено обʼєкт транспортної інфраструктури.
Читайте Новини.LIVE!