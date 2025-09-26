Обстрел Харьковщины 26 сентября — оккупанты ударили по полицейским во время эвакуации

РФ атаковала Харьковщину во время эвакуации — ранены полицейские
Российские оккупанты атаковали Харьковскую область во время проведения эвакуации. В результате ударов ранены четыре полицейских Купянского районного отдела.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Харьковской области в Telegram в понедельник, 26 сентября.
Обстрел Харьковской области 26 сентября
"26 сентября 2025 года во время осуществления обязательных эвакуационных мероприятий на территории Кондрашевской сельской громады Купянского района Харьковской области полицейские попали под вражеский обстрел", — говорится в сообщении.
Российский FPV-дрон ударил по дорожному покрытию возле служебного авто полицейских. В результате атаки четверо полицейских получили ранения. Кроме того, оккупанты повредили служебный транспорт.
Правоохранители госпитализированы в медицинское учреждение.
В полиции отметили, что продолжают эвакуацию из прифронтовых населенных пунктов.
"Все, кто желает уехать из опасных районов, могут обратиться в полицию по телефону 102", — говорится в сообщении.
Напомним, 26 сентября захватчики обстреляли Черниговскую область. Они ударили по энергетическим объектам.
А ночью оккупанты атаковали Одесскую область. В результате обстрела поврежден объект транспортной инфраструктуры.
