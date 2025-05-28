Обстріл Харківської області 28 травня — є поранені

Авто швидкої допомоги. Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Російські окупанти в ніч на 28 травня атакували дронами Харківську область. Внаслідок атаку у двох селах регіону багато постраждалих.

Про це у Telegram повідомляє глава Харківської ОДА (ОВА) Олег Синєгубов.

Реклама

Читайте також:

Наслідки атаки РФ по Харківській області в ніч проти 28 травня

Синєгубов написав, що під ворожу атаку потрапили село Васищева та Есхар. Детальніше щодо кожного населеного пункту:

село Васищеве (Харківський р-н, Безлюдівська ТГ) — внаслідок обстрілу постраждали 51-річний, 43-річний та 59-річний чоловіки. Також 4-річна дівчинка отримала гостру реакцію на стрес.

село Есхар (Чугуївський р-н, Новопокровська ТГ) — внаслідок обстрілу постраждали 63-річний і 80-річний чоловіки, та 63-річна і 71-річна жінки.

"Пораненим надається вся необхідна медична допомога", — додав глава ОВА.

Нагадаємо, близько двох годин тому у Харкові чули багато звуків вибухів. Пізніше мер міста Ігор Терехов повідомив, що вибухи були у передмісті.

Також ми писали, що цієї ночі у Києві двічі оголошували повітряну тривогу. Причина в обидва рази стала загроза застосування балістичного озброєння.