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РФ атакувала Харківську область дронами — постраждали люди

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Дата публікації: 28 травня 2025 03:04
Обстріл Харківської області 28 травня — є поранені
Авто швидкої допомоги. Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Російські окупанти в ніч на 28 травня атакували дронами Харківську область. Внаслідок атаку у двох селах регіону багато постраждалих.

Про це у Telegram повідомляє глава Харківської ОДА (ОВА) Олег Синєгубов.

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Синєгубов написав, що під ворожу атаку потрапили село Васищева та Есхар. Детальніше щодо кожного населеного пункту:

  • село Васищеве (Харківський р-н, Безлюдівська ТГ) — внаслідок обстрілу постраждали 51-річний, 43-річний та 59-річний чоловіки. Також 4-річна дівчинка отримала гостру реакцію на стрес.
  • село Есхар (Чугуївський р-н, Новопокровська ТГ) — внаслідок обстрілу постраждали 63-річний і 80-річний чоловіки, та 63-річна і 71-річна жінки.

"Пораненим надається вся необхідна медична допомога", — додав глава ОВА.

Нагадаємо, близько двох годин тому у Харкові чули багато звуків вибухів. Пізніше мер міста Ігор Терехов повідомив, що вибухи були у передмісті.

Також ми писали, що цієї ночі у Києві двічі оголошували повітряну тривогу. Причина в обидва рази стала загроза застосування балістичного озброєння.

вибух Харківська область обстріли Харківська ОДА дрон Шахід-136 Олег Синєгубов
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
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