Удар РФ по поштовому терміналу під Харковом 2 серпня

Термінал пошти після атаки. Фото ілюстративне: Харківська ОВА

Росія знову вдарила по поштовому терміналу в передмісті Харкова. Атака сталася вранці 2 серпня. На території спалахнула пожежа, загорілися вантажівки, контейнери та обладнання. Внаслідок удару загинула одна людина.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

Наслідки атаки

За словами Синєгубова, після влучання на території терміналу зайнялися вантажні автомобілі, контейнери та обладнання. Пожежу, яка виникла через російський удар, рятувальники локалізували. Водночас правоохоронці, медики та рятувальники продовжили обстежувати територію, щоб перевірити, чи немає інших постраждалих. О 13:20 очільник ОВА повідомив, що внаслідок атаки загинула одна людина.

Попередні удари

Поштовий термінал у передмісті Харкова російські війська атакують не вперше. Від початку повномасштабного вторгнення по ньому завдали дев'ять ударів.

Перша атака сталася 22 квітня 2022 року. Тоді загинула одна людина, ще шестеро отримали поранення. Також були пошкоджені та зруйновані складські приміщення.

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21 жовтня 2023 року російський удар забрав життя шістьох людей. Ще 16 людей отримали поранення. На момент атаки на території терміналу перебували десятки працівників.

Атаки у 2026 році

У 2026 році термінал також неодноразово ставав ціллю російських військ. 13 січня внаслідок ударів загинули четверо людей, ще шестеро були поранені. У "Новій пошті" тоді повідомляли, що від початку повномасштабної війни через чотири атаки на термінал у Коротичі загинули 14 працівників, а 24 отримали поранення.

20 червня російські безпілотники знову атакували об'єкт. Після першого удару, коли на місце прибули рятувальники, РФ завдала повторних ударів. Були пошкоджені будівля терміналу, контейнери та вантажівки. Пожежа охопила понад 400 квадратних метрів.

19 липня термінал атакували тричі. Загинули четверо чоловіків віком 24, 25, 45 та 62 роки. Пізніше в лікарні помер ще один 63-річний чоловік. Ще 19 людей отримали поранення. 27 липня росіяни знову вдарили по терміналу. Тоді на території виникла пожежа площею близько 200 квадратних метрів. Нова атака сталася вже наступного тижня. Її наслідки та кількість можливих постраждалих ще уточнюються.

Як повідомляли Новини.LIVE, у липні російські війська 45 разів атакували Харків FPV-дронами. Ще шість FPV-дронів не здетонували. Таким чином, загалом на FPV припав 51 удар із 109, тобто майже кожна друга атака міста. Серед застосованих дронів були й апарати, які можуть керуватися через оптоволокно.

Також Новини.LIVE писали, що уночі російські війська атакували Харків та область ударними безпілотниками. Внаслідок ударів постраждали п’ятеро людей, серед них двоє дітей. Під час ліквідації наслідків атаки травмувався також рятувальник ДСНС. Його госпіталізували до лікарні у стані середньої тяжкості.