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Головна Харків РФ атакувала різною зброєю — у Харкові є загиблі та поранені

РФ атакувала різною зброєю — у Харкові є загиблі та поранені

Ua ru
Дата публікації: 9 липня 2025 10:48
Обстріл Харківщини за останню добу — є поранені та загиблі
Наслідки обстрілів Харківщини. Фото: t.me/synegubov

Російські війська за останню добу атакували Харків та Харківську область різним типом озброєння. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, четверо — постраждали.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram 9 липня.

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Синєгубов розповів, що у Куп'янську внаслідок ворожого обстрілу загинув 68-річний чоловік та постраждали 65-річна та 66-річна жінки. Крім того, поранення отримали 71-річний житель села Моначинівка Кіндрашівської громади та 52-річний чоловік зі села Григорівка, що у Великобурлуцькій громаді. 

Відомо, що на Харків окупанти випустили п'ять БпЛА, під ударом був Слобідський район. Водночас область росіяни атакували різними видами озброєння, зокрема:

  • вісім некерованих авіаційних ракет;
  • десять КАБ;
  • чотири БпЛА типу "Шахед";
  • десять БпЛА типу "Герань-2";
  • два fpv-дрони.
Обстріл Харківської області 8 липня
Пошкоджений комбайн після удару РФ. Фото: t.me/synegubov
Удар по Харківській області 8 липня
Пошкоджений комбайн після удару РФ. Фото: t.me/synegubov

За словами очільника ОВА, у чотирьох районах пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у Куп'янському районі пошкоджено приватний будинок (с. Григорівка), багатоквартирний будинок (м. Куп'янськ);
  • у Чугуївському районі пошкоджено електромережі (с. Гракове), будівлі державного підприємства (с. Печеніги);
  • в Ізюмському районі знищено комбайн, вогнем знищено близько 50 га пшениці на корені та 50 га пожнивних залишків (Борівська громада);
  • у Берестинському районі пошкоджено будинок (с. Кегичівка).

Нагадаємо, у ніч проти 9 липня росіяни атакували Україну рекордною кількістю дронів. Основним напрямком удару стала Волинська область, зокрема — місто Луцьк.

Так, в Луцьку виникло дві пожежі та пошкоджене одне із підприємств в місті. 

Харків росіяни обстріли Олег Синєгубов війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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