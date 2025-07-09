Обстріл Харківщини за останню добу — є поранені та загиблі

Наслідки обстрілів Харківщини. Фото: t.me/synegubov

Російські війська за останню добу атакували Харків та Харківську область різним типом озброєння. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, четверо — постраждали.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram 9 липня.

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Синєгубов розповів, що у Куп'янську внаслідок ворожого обстрілу загинув 68-річний чоловік та постраждали 65-річна та 66-річна жінки. Крім того, поранення отримали 71-річний житель села Моначинівка Кіндрашівської громади та 52-річний чоловік зі села Григорівка, що у Великобурлуцькій громаді.

Відомо, що на Харків окупанти випустили п'ять БпЛА, під ударом був Слобідський район. Водночас область росіяни атакували різними видами озброєння, зокрема:

вісім некерованих авіаційних ракет;

десять КАБ;

чотири БпЛА типу "Шахед";

десять БпЛА типу "Герань-2";

два fpv-дрони.

Пошкоджений комбайн після удару РФ. Фото: t.me/synegubov

Пошкоджений комбайн після удару РФ. Фото: t.me/synegubov

За словами очільника ОВА, у чотирьох районах пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Куп'янському районі пошкоджено приватний будинок (с. Григорівка), багатоквартирний будинок (м. Куп'янськ);

у Чугуївському районі пошкоджено електромережі (с. Гракове), будівлі державного підприємства (с. Печеніги);

в Ізюмському районі знищено комбайн, вогнем знищено близько 50 га пшениці на корені та 50 га пожнивних залишків (Борівська громада);

у Берестинському районі пошкоджено будинок (с. Кегичівка).

Нагадаємо, у ніч проти 9 липня росіяни атакували Україну рекордною кількістю дронів. Основним напрямком удару стала Волинська область, зокрема — місто Луцьк.

Так, в Луцьку виникло дві пожежі та пошкоджене одне із підприємств в місті.