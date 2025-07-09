Обстрелы Харьковщины за последние сутки — есть раненые и погибшие

Последствия обстрелов Харьковщины. Фото: t.me/synegubov

Российские войска за последние сутки атаковали Харьков и Харьковскую область различным типом вооружения. В результате обстрелов один человек погиб, четверо — пострадали.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram 9 июля.

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Синегубов рассказал, что в Купянске в результате вражеского обстрела погиб 68-летний мужчина и пострадали 65-летняя и 66-летняя женщины. Кроме того, ранения получили 71-летний житель села Моначиновка Кондрашевской громады и 52-летний мужчина из села Григорьевка, что в Великобурлукской громаде.

Известно, что на Харьков оккупанты выпустили пять БпЛА, под ударом был Слободской район. В то же время область россияне атаковали различными видами вооружения, в частности:

восемь неуправляемых авиационных ракет;

десять КАБ;

четыре БпЛА типа "Шахед";

десять БпЛА типа "Герань-2";

два fpv-дрона.

Поврежденный комбайн после удара РФ. Фото: t.me/synegubov

Поврежденный комбайн после удара РФ. Фото: t.me/synegubov

По словам главы ОВА, в четырех районах повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

в Купянском районе поврежден частный дом (с. Григорьевка), многоквартирный дом (г. Купянск);

в Чугуевском районе повреждены электросети (с. Граково), здания государственного предприятия (с. Печенеги);

в Изюмском районе уничтожен комбайн, огнем уничтожено около 50 га пшеницы на корню и 50 га пожнивных остатков (Боровская громада);

в Берестинском районе поврежден дом (с. Кегичевка).

Напомним, в ночь на 9 июля россияне атаковали Украину рекордным количеством дронов. Основным направлением удара стала Волынская область, в частности — город Луцк.

Так, в Луцке возникло два пожара и повреждено одно из предприятий в городе.