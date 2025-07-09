Обстрелы Харьковщины за последние сутки — есть раненые и погибшие

РФ атаковала разным оружием — в Харькове есть погибшие и раненые
Российские войска за последние сутки атаковали Харьков и Харьковскую область различным типом вооружения. В результате обстрелов один человек погиб, четверо — пострадали.
Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram 9 июля.
Последствия обстрелов Харьковской области
Синегубов рассказал, что в Купянске в результате вражеского обстрела погиб 68-летний мужчина и пострадали 65-летняя и 66-летняя женщины. Кроме того, ранения получили 71-летний житель села Моначиновка Кондрашевской громады и 52-летний мужчина из села Григорьевка, что в Великобурлукской громаде.
Известно, что на Харьков оккупанты выпустили пять БпЛА, под ударом был Слободской район. В то же время область россияне атаковали различными видами вооружения, в частности:
- восемь неуправляемых авиационных ракет;
- десять КАБ;
- четыре БпЛА типа "Шахед";
- десять БпЛА типа "Герань-2";
- два fpv-дрона.
По словам главы ОВА, в четырех районах повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в Купянском районе поврежден частный дом (с. Григорьевка), многоквартирный дом (г. Купянск);
- в Чугуевском районе повреждены электросети (с. Граково), здания государственного предприятия (с. Печенеги);
- в Изюмском районе уничтожен комбайн, огнем уничтожено около 50 га пшеницы на корню и 50 га пожнивных остатков (Боровская громада);
- в Берестинском районе поврежден дом (с. Кегичевка).
Напомним, в ночь на 9 июля россияне атаковали Украину рекордным количеством дронов. Основным направлением удара стала Волынская область, в частности — город Луцк.
Так, в Луцке возникло два пожара и повреждено одно из предприятий в городе.
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