Обстріли Харківської області 14 травня — є загиблі та поранені

Наслідки обстрілів Харківської області. Фото: t.me/synegubov

Російські війська упродовж останньої доби атакували шість сіл у Харківській області з різного озброєння. Внаслідок цього є загиблий та поранені.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов в Telegram.

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Синєгубов розповів, що загалом упродовж минулої доби окупанти застосовували по Харківщині різні види озброєння:

п'ять КАБів;

один БпЛА "Ланцет";

два fpv-дрони.

Так, внаслідок ворожої атаки на Куп'янськ загинув 60-річний чоловік, а в селі Куп’янськ-Вузловий Куп’янської громади постраждала 58-річна жінка. Крім того, поранення отримали ще двоє чоловіків віком 86 та 75 років у селі Козача Лопань.

Наслідки обстрілів Харківської області. Фото: t.me/synegubov

Наслідки обстрілів Харківської області. Фото: t.me/synegubov

Крім того, сильні руйнування є ще в чотирьох районах. Так, у Куп'янському пошкоджено дев'ять приватних будинків, один багатоквартирний та склад свинокомплексу. В Ізюмському районі — чотири приватні будинки та дві господарчі споруди. А в Харківському та Чугуївському районах пошкоджено автомобіль екстреної медичної допомоги та екскаватор.

Нагадаємо, за останню добу Росія накрила артилерією й авіацією 10 сіл у Запорізькій області. Загалом, ворог завдав 500 ударів.

Крім того, 14 травня росіяни ракетами атакували Суми. Внаслідок ворожого обстрілу загинула людина, є постраждалі.