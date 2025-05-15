Обстрелы Харьковской области 14 мая — есть погибшие и раненые

Последствия обстрелов Харьковской области. Фото: t.me/synegubov

Российские войска в течение последних суток атаковали шесть сел в Харьковской области из различного вооружения. В результате этого есть погибший и раненые.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

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Синегубов рассказал, что в целом за прошедшие сутки оккупанты применяли по Харьковщине различные виды вооружения:

пять КАБов;

один БпЛА "Ланцет";

два fpv-дрона.

Так, в результате вражеской атаки на Купянск погиб 60-летний мужчина, а в селе Купянск-Узловой Купянской громады пострадала 58-летняя женщина. Кроме того, ранения получили еще двое мужчин в возрасте 86 и 75 лет в селе Казачья Лопань.

Последствия обстрелов Харьковской области. Фото: t.me/synegubov

Последствия обстрелов Харьковской области. Фото: t.me/synegubov

Кроме того, сильные разрушения есть еще в четырех районах. Так, в Купянском повреждены девять частных домов, один многоквартирный и склад свинокомплекса. В Изюмском районе — четыре частных дома, и две хозяйственные постройки. А в Харьковском и Чугуевском районах повреждены автомобиль экстренной медицинской помощи и экскаватор.

Напомним, за последние сутки Россия накрыла артиллерией и авиацией 10 сел в Запорожской области. В общем, враг нанес 500 ударов.

Кроме того, 14 мая россияне ракетами атаковали Сумы. В результате вражеского обстрела погиб человек, есть пострадавшие.