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РФ атаковала шесть сел на Харьковщине за сутки — есть жертвы

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Дата публикации 15 мая 2025 10:04
Обстрелы Харьковской области 14 мая — есть погибшие и раненые
Последствия обстрелов Харьковской области. Фото: t.me/synegubov

Российские войска в течение последних суток атаковали шесть сел в Харьковской области из различного вооружения. В результате этого есть погибший и раненые.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

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Синегубов рассказал, что в целом за прошедшие сутки оккупанты применяли по Харьковщине различные виды вооружения:

  • пять КАБов;
  • один БпЛА "Ланцет";
  • два fpv-дрона.

Так, в результате вражеской атаки на Купянск погиб 60-летний мужчина, а в селе Купянск-Узловой Купянской громады пострадала 58-летняя женщина. Кроме того, ранения получили еще двое мужчин в возрасте 86 и 75 лет в селе Казачья Лопань.

Обстріли Харківської області 14 травня
Последствия обстрелов Харьковской области. Фото: t.me/synegubov
Окупанти атакували Харківську область 14 травня
Последствия обстрелов Харьковской области. Фото: t.me/synegubov

Кроме того, сильные разрушения есть еще в четырех районах. Так, в Купянском повреждены девять частных домов, один многоквартирный и склад свинокомплекса. В Изюмском районе — четыре частных дома, и две хозяйственные постройки. А в Харьковском и Чугуевском районах повреждены автомобиль экстренной медицинской помощи и экскаватор.

Напомним, за последние сутки Россия накрыла артиллерией и авиацией 10 сел в Запорожской области. В общем, враг нанес 500 ударов.

Кроме того, 14 мая россияне ракетами атаковали Сумы. В результате вражеского обстрела погиб человек, есть пострадавшие.

россияне Харьковская область обстрелы война в Украине ранение
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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