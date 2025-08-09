Балаклію атакували дрони 9 серпня — в місті виникли пожежі та пошкоджено будинки

Пошкоджена будівля через атаку РФ. Фото: t.me/vkarabanov

В ніч проти 9 серпня росіяни атакували Балаклійську громаду Харківської області дронами. Ворог спрямував атаку по центральній частині міста, внаслідок чого були пожежі та пошкоджені будинки.

Про це у Telegram повідомляє начальник Балаклійської МВА Віталій Курбанов.

Реклама

Читайте також:

Наслідків обстрілу Балаклії в ніч проти 9 серпня

"Зафіксовано влучання в приватне домоволодіння та нежитлову будівлю. У результаті чого на місці виникла пожежа. Також є пошкодження у прилеглих багатоквартирних будинках", — йдеться у повідомленні.

Курбанов уточнив, що на місці одразу почали працювати всі необхідні екстрені служби, було обстежено територію та ліквідовано пожежу.

Також він додав, що через обстріл пошкоджено майно, зруйновані будівлі, а люди зазнали серйозного стресу. Наразі робиться все, щоб надати допомогу постраждалим та якнайшвидше ліквідувати наслідки чергового злочину РФ.

"Біля будинку по вулиці Соборній 54 з 8:00 буде працювати мобільний ЦНАП для прийому заяв на компенсацію за пошкоджене майно по програмі єВідновлення. У разі звернення прохання мати при собі всі необхідні документи", — резюмував Курбанов.

Нагадаємо, що цієї ночі росіяни атакували дронами Чугуїв Харківської області. Внаслідок обстрілу дві людини постраждали та пошкоджено житловий будинок.

Також ми писали, що зранку у Дніпрі на тлі ракетної атаки РФ прогримів вибух. Наслідки поки невідомі.