Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків РФ атакувала центр Балаклії — виникли пожежі, зруйновано будинки

РФ атакувала центр Балаклії — виникли пожежі, зруйновано будинки

Ua ru
Дата публікації: 9 серпня 2025 07:04
Балаклію атакували дрони 9 серпня — в місті виникли пожежі та пошкоджено будинки
Пошкоджена будівля через атаку РФ. Фото: t.me/vkarabanov

В ніч проти 9 серпня росіяни атакували Балаклійську громаду Харківської області дронами. Ворог спрямував атаку по центральній частині міста, внаслідок чого були пожежі та пошкоджені будинки.

Про це у Telegram повідомляє начальник Балаклійської МВА Віталій Курбанов.

Реклама
Читайте також:

Наслідків обстрілу Балаклії в ніч проти 9 серпня

"Зафіксовано влучання в приватне домоволодіння та нежитлову будівлю. У результаті чого на місці виникла пожежа. Також є пошкодження у прилеглих багатоквартирних будинках", — йдеться у повідомленні.

Курбанов уточнив, що на місці одразу почали працювати всі необхідні екстрені служби, було обстежено територію та ліквідовано пожежу.

Також він додав, що через обстріл пошкоджено майно, зруйновані будівлі, а люди зазнали серйозного стресу. Наразі робиться все, щоб надати допомогу постраждалим та якнайшвидше ліквідувати наслідки чергового злочину РФ.

"Біля будинку по вулиці Соборній 54 з 8:00 буде працювати мобільний ЦНАП для прийому заяв на компенсацію за пошкоджене майно по програмі єВідновлення. У разі звернення прохання мати при собі всі необхідні документи", — резюмував Курбанов.

Нагадаємо, що цієї ночі росіяни атакували дронами Чугуїв Харківської області. Внаслідок обстрілу дві людини постраждали та пошкоджено житловий будинок.

Також ми писали, що зранку у Дніпрі на тлі ракетної атаки РФ прогримів вибух. Наслідки поки невідомі.

пожежа Харківська область обстріли Балаклія війна в Україні руйнування
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації