Балаклію атакували дрони 9 серпня — в місті виникли пожежі та пошкоджено будинки

РФ атакувала центр Балаклії — виникли пожежі, зруйновано будинки
В ніч проти 9 серпня росіяни атакували Балаклійську громаду Харківської області дронами. Ворог спрямував атаку по центральній частині міста, внаслідок чого були пожежі та пошкоджені будинки.
Про це у Telegram повідомляє начальник Балаклійської МВА Віталій Курбанов.
Наслідків обстрілу Балаклії в ніч проти 9 серпня
"Зафіксовано влучання в приватне домоволодіння та нежитлову будівлю. У результаті чого на місці виникла пожежа. Також є пошкодження у прилеглих багатоквартирних будинках", — йдеться у повідомленні.
Курбанов уточнив, що на місці одразу почали працювати всі необхідні екстрені служби, було обстежено територію та ліквідовано пожежу.
Також він додав, що через обстріл пошкоджено майно, зруйновані будівлі, а люди зазнали серйозного стресу. Наразі робиться все, щоб надати допомогу постраждалим та якнайшвидше ліквідувати наслідки чергового злочину РФ.
"Біля будинку по вулиці Соборній 54 з 8:00 буде працювати мобільний ЦНАП для прийому заяв на компенсацію за пошкоджене майно по програмі єВідновлення. У разі звернення прохання мати при собі всі необхідні документи", — резюмував Курбанов.
Нагадаємо, що цієї ночі росіяни атакували дронами Чугуїв Харківської області. Внаслідок обстрілу дві людини постраждали та пошкоджено житловий будинок.
Також ми писали, що зранку у Дніпрі на тлі ракетної атаки РФ прогримів вибух. Наслідки поки невідомі.
Читайте Новини.LIVE!