Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков РФ атаковала центр Балаклеи — возникли пожары, разрушены дома

РФ атаковала центр Балаклеи — возникли пожары, разрушены дома

Ua ru
Дата публикации 9 августа 2025 07:04
Балаклею атаковали дроны 9 августа — в городе возникли пожары и повреждены дома
Поврежденное здание из-за атаки РФ. Фото: t.me/vkarabanov

В ночь на 9 августа россияне атаковали Балаклейскую общину Харьковской области дронами. Враг направил атаку по центральной части города, в результате чего были пожары и повреждены дома. 

Об этом в Telegram сообщает начальник Балаклейской ГВА Виталий Курбанов.

Реклама
Читайте также:

Последствий обстрела Балаклеи в ночь на 9 августа

"Зафиксировано попадание в частное домовладение и нежилое здание. В результате чего на месте возник пожар. Также есть повреждения в близлежащих многоквартирных домах", — говорится в сообщении.

Курбанов уточнил, что на месте сразу начали работать все необходимые экстренные службы, была обследована территория и ликвидирован пожар.

Также он добавил, что из-за обстрела повреждено имущество, разрушены здания, а люди испытали серьезный стресс. Сейчас делается все, чтобы оказать помощь пострадавшим и как можно быстрее ликвидировать последствия очередного преступления РФ.

"Возле дома по улице Соборной 54 с 8:00 будет работать мобильный ЦНАП для приема заявлений на компенсацию за поврежденное имущество по программе еВідновлення. В случае обращения просьба иметь при себе все необходимые документы", — резюмировал Курбанов.

Напомним, что этой ночью россияне атаковали дронами Чугуев Харьковской области. В результате обстрела два человека пострадали и поврежден жилой дом.

Также мы писали, что утром в Днепре на фоне ракетной атаки РФ прогремел взрыв. Последствия пока неизвестны.

пожар Харьковская область обстрелы Балаклея война в Украине разрушения
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации