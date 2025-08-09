Балаклею атаковали дроны 9 августа — в городе возникли пожары и повреждены дома

Поврежденное здание из-за атаки РФ. Фото: t.me/vkarabanov

В ночь на 9 августа россияне атаковали Балаклейскую общину Харьковской области дронами. Враг направил атаку по центральной части города, в результате чего были пожары и повреждены дома.

Об этом в Telegram сообщает начальник Балаклейской ГВА Виталий Курбанов.

"Зафиксировано попадание в частное домовладение и нежилое здание. В результате чего на месте возник пожар. Также есть повреждения в близлежащих многоквартирных домах", — говорится в сообщении.

Курбанов уточнил, что на месте сразу начали работать все необходимые экстренные службы, была обследована территория и ликвидирован пожар.

Также он добавил, что из-за обстрела повреждено имущество, разрушены здания, а люди испытали серьезный стресс. Сейчас делается все, чтобы оказать помощь пострадавшим и как можно быстрее ликвидировать последствия очередного преступления РФ.

"Возле дома по улице Соборной 54 с 8:00 будет работать мобильный ЦНАП для приема заявлений на компенсацию за поврежденное имущество по программе еВідновлення. В случае обращения просьба иметь при себе все необходимые документы", — резюмировал Курбанов.

Напомним, что этой ночью россияне атаковали дронами Чугуев Харьковской области. В результате обстрела два человека пострадали и поврежден жилой дом.

Также мы писали, что утром в Днепре на фоне ракетной атаки РФ прогремел взрыв. Последствия пока неизвестны.