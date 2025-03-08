Обстріл Богодухова на Харківщині 8 березня — окупанти вбили людини

Рятувальники. Фото ілюстративне: ДСНС

Російські окупанти у суботу, 8 березня, обстріляли цивільне підприємство в Богодухові Харківської області. Внаслідок атаки загинула людина.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

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Ворог здійснив атаку близько другої години ночі.

"На жаль, одна людина загинула, обвуглене тіло деблокували з-під завалів, триває експертиза", — розповів Синєгубов.

Крім того, ще сім людей отримали поранення. Рятувальна операція триває.

Допис Синєгубов. Фото: скриншот

Нагадаємо, 7 березня окупанти атакували Добропілля Донецької області. Ворог вбив 11 людей та поранив 30.

Також вчора окупанти знову завдали масованого дронового удару по цивільній та енергетичній інфраструктурі Одеси.