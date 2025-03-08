Обстріл Богодухова на Харківщині 8 березня — окупанти вбили людини

РФ атакувала цивільне підприємство на Харківщині — є загиблий
Російські окупанти у суботу, 8 березня, обстріляли цивільне підприємство в Богодухові Харківської області. Внаслідок атаки загинула людина.
Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.
Обстріл Богодухова 8 березня
Ворог здійснив атаку близько другої години ночі.
"На жаль, одна людина загинула, обвуглене тіло деблокували з-під завалів, триває експертиза", — розповів Синєгубов.
Крім того, ще сім людей отримали поранення. Рятувальна операція триває.
Нагадаємо, 7 березня окупанти атакували Добропілля Донецької області. Ворог вбив 11 людей та поранив 30.
Також вчора окупанти знову завдали масованого дронового удару по цивільній та енергетичній інфраструктурі Одеси.
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