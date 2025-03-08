Обстрел Богодухова на Харьковщине 8 марта — оккупанты убили человека

Спасатели. Фото иллюстративное: ГСЧС

Российские оккупанты в субботу, 8 марта, обстреляли гражданское предприятие в Богодухове Харьковской области. В результате атаки погиб человек.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

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Враг совершил атаку около двух часов ночи.

"К сожалению, один человек погиб, обугленное тело деблокировали из-под завалов, продолжается экспертиза", — рассказал Синегубов.

Кроме того, еще семь человек получили ранения. Спасательная операция продолжается.

Пост Синегубов. Фото: скриншот

Напомним, 7 марта оккупанты атаковали Доброполье Донецкой области. Враг убил 11 человек и ранил 30.

Также вчера оккупанты снова нанесли массированный дроновой удар по гражданской и энергетической инфраструктуре Одессы.