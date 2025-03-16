Росіяни дронами атакували Ізюм на Харківщині - наслідки

РФ дронами атакувала Ізюм — загинула людина, є поранені
Увечері 15 березня російські окупанти безпілотниками атакували Ізюм Харківської області. Внаслідок ворожого обстрілу Ізюму загинула одна людина, також є постраждалі серед цивільних мешканців.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, а також ДСНС України у неділю, 16 березня.
Росіяни безпілотниками атакували Ізюм
За даними ДСНС, російські окупанти 15 березня ввечері атакували місто Ізюм на Харківщині ударними БпЛА, внаслідок чого є постраждалі.
Зокрема, зафіксовано 3 влучання у приватному житловому секторі. Внаслідок обстрілу горіли житлові будинки на площах 80 кв.м та 200 кв.м, також суха трава площею 1 га.
За інформацією ДСНС, постраждали троє людей, з них двоє підлітків. Одна людина загинула. Рятувальникам вдалося оперативно ліквідувати пожежі.
Водночас як повідомив голова ОВА, о 21:52 15 березня армія РФ запустила 3 БпЛА попередньо "Герань-2" у приватний будинок в Ізюмі, внаслідок чого спалахнула пожежа.
"67-річна жінка отримала уламкові поранення, з відкритим переломом була госпіталізована, на жаль, від отриманих травм померла. Постраждали ще двоє 17-річних хлопців та 76-річна жінка, шпиталізовані до медзакладу", — розповів Синєгубов про наслідки атаки РФ на Ізюм.
Зазначимо, що уночі, 16 березня, російські окупанти атакували Україну 90 безпілотниками. Однак українським оборонцям вдалося знищити значну частину ворожих дронів.
Нагадаємо, що у Генштабі розповіли про ситуацію на фронті та кількість бойових зіткнень на полію бою між українськими захисниками та російськими окупантами.
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