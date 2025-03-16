Россияне дронами атаковали Изюм на Харьковщине — последствия

Последствия атаки РФ на Изюм. Фото: председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов/Telegram

В субботу вечером, 15 марта, российские оккупанты беспилотниками атаковали Изюм Харьковской области. В результате вражеского обстрела Изюма погиб один человек, также есть пострадавшие среди гражданских жителей.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, а также ГСЧС Украины в воскресенье, 16 марта.

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Последствия атаки РФ на Изюм. Фото: председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов/Telegram

Россияне беспилотниками атаковали Изюм

По данным ГСЧС, российские оккупанты 15 марта вечером атаковали город Изюм на Харьковщине ударными БпЛА, в результате чего есть пострадавшие.

В частности, зафиксировано 3 попадания в частном жилом секторе. В результате обстрела горели жилые дома на площадях 80 кв.м и 200 кв.м, также сухая трава площадью 1 га.



По информации ГСЧС, пострадали три человека, из них двое подростков. Один человек погиб. Спасателям удалось оперативно ликвидировать пожары.

Скриншот сообщения Олега Синегубова

В то же время, как сообщил председатель ОВА, в 21:52 15 марта армия РФ запустила 3 БпЛА предварительно "Герань-2" в частный дом в Изюме, в результате чего вспыхнул пожар.

"67-летняя женщина получила осколочные ранения, с открытым переломом была госпитализирована, к сожалению, от полученных травм скончалась. Пострадали еще двое 17-летних парней и 76-летняя женщина, госпитализированы в медучреждение", — рассказал Синегубов о последствиях атаки РФ на Изюм.

Отметим, что ночью, 16 марта, российские оккупанты атаковали Украину 90 беспилотниками. Однако украинским защитникам удалось уничтожить значительную часть вражеских дронов.

Напомним, что в Генштабе рассказали о ситуации на фронте и количестве боевых столкновений на поле боя между украинскими защитниками и российскими оккупантами.