Наступ РФ на Харків — Терехов описав ситуацію в місті

Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: Facebook

Російські війська за час повномасштабної війни вже не перший раз говорять про наступ на Харків та регіон в цілому. Однак зараз в місті все працює і завдяки Силам оборони паніки немає.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов в ефірі День.LIVE 20 травня.

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Терехов розповів, що всім давно відомо про підступні плани ворога, які не змінювалися з першого дня повномасштабної війни. Росія хоче захопити якнайбільше українських територій, але ніяк не може цього зробити завдяки Збройним силам України.

"Головне не те, що вони хочуть, а головне — як ми будемо протидіяти цьому. Тому сьогодні наші ЗСУ налаштовані та вмотивовані, і поки у ворога нічого не виходить", — наголосив мер Харкові.

Він додав, що про наступ на Харківщину РФ заявляє кожного року, але, на щастя, вона не може втілити свої мрії в реальність, і міський голова сподівається, що цього року їхні задуми теж проваляться. За словами Терехова, це лише залякування і розсіювання паніки з боку Москви.

"Харків'яни вже звикли до того, що росіяни хочуть, але не можуть просунутися вперед. Станом на сьогодні ситуація в місті спокійна, все відкрите, працюють ринки, АЗС, супермаркети та навіть виробничі підприємства", — наголосив Терехов.

Нагадаємо, раніше у ЗСУ розповіли, що Росія вже почала свій літній наступ на фронті. Попри заяви про переговори та перемир'я Кремля, військові закликають не вірити Росії.

Так, бійці повідомляли, що окупанти на Запоріжжі пішки йдуть на штурми, оскільки керівництво РФ шкодує танки та іншу техніку.