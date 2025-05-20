Наступление РФ на Харьков — Терехов описал ситуацию в городе

Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: Facebook

Российские войска за время полномасштабной войны уже не первый раз говорят о наступлении на Харьков и регион в целом. Однако сейчас в городе все работает и благодаря Силам обороны паники нет.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в эфире День.LIVE 20 мая.

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Терехов рассказал, что всем давно известно о коварных планах врага, которые не менялись с первого дня полномасштабной войны. Россия хочет захватить как можно больше украинских территорий, но никак не может этого сделать благодаря Вооруженным силам Украины.

"Главное не то, что они хотят, а главное — как мы будем противодействовать этому. Поэтому, сегодня наши ВСУ настроены и мотивированы и пока у врага ничего не получается", — подчеркнул мэр Харькове.

Он добавил, что о наступлении на Харьковщину РФ заявляет каждый год, но, к счастью, она не может воплотить свои мечты в реальность и городской голова надеется, что в этом году их замыслы тоже провалятся. По словам Терехова, это лишь запугивание и рассеивание паники со стороны Москвы.

"Харьковчане уже привыкли к тому, что россияне хотят, но не могут продвинуться вперед. По состоянию на сегодня ситуация в городе спокойная, все открыто, работают рынки, АЗС, супермаркеты и даже производственные предприятия", — подчеркнул Терехов.

Напомним, ранее в ВСУ рассказали, что Россия уже начала свое летнее наступление на фронте. Несмотря на заявления о переговорах и перемирии Кремля, военные призывают не верить России.

Так, бойцы сообщали, что оккупанты на Запорожье пешком идут на штурмы, поскольку руководство РФ жалеет танки и другую технику.