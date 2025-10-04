Відео
Головна Харків РФ масовано атакувала Харківщину — частина абонентів без світла

РФ масовано атакувала Харківщину — частина абонентів без світла

Ua ru
Дата публікації: 4 жовтня 2025 10:53
Обстріл Харківщини 4 жовтня — які наслідки
Рятувальник ліквідовує пожежу. Фото: ДСНС

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали дев'ять населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали п'ятеро людей.

Про це повідомив очільник місцевої обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Читайте також:
допис
Допис Олега Синєгубова. Фото: скриншот

Наслідки атаки

РФ запустила по Харкову: 

  • 23 БпЛА типу "Герань-2";
  • два БпЛА типу "Молнія";
  • п'ять fpv-дронів.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у Куп'янському районі пошкоджено приватний будинок (с. Лісна Стінка), автомобіль (с. Куп'янськ-Вузловий);
  • у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди (с. Одноробівка), приватний будинок, господарчі споруди, електромережі (с. Перовське).

Тимчасово без енергопостачання чотири населені пункти у Лозівському районі (загалом 1 500 абонентів).

Нагадаємо, на Сумщині за добу поранення отирмали вісім мирних мешканців, серед них — восьмирічна дівчинка.

Також є влучання "Шахеда" по центру Новгород-Сіверського.

Харків обстріли окупанти війна в Україні Росія
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
