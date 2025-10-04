Обстріл Харківщини 4 жовтня — які наслідки

РФ масовано атакувала Харківщину — частина абонентів без світла
Дата публікації: 4 жовтня 2025 10:53
Рятувальник ліквідовує пожежу. Фото: ДСНС
Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали дев'ять населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали п'ятеро людей.
Про це повідомив очільник місцевої обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Наслідки атаки
РФ запустила по Харкову:
- 23 БпЛА типу "Герань-2";
- два БпЛА типу "Молнія";
- п'ять fpv-дронів.
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у Куп'янському районі пошкоджено приватний будинок (с. Лісна Стінка), автомобіль (с. Куп'янськ-Вузловий);
- у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди (с. Одноробівка), приватний будинок, господарчі споруди, електромережі (с. Перовське).
Тимчасово без енергопостачання чотири населені пункти у Лозівському районі (загалом 1 500 абонентів).
Нагадаємо, на Сумщині за добу поранення отирмали вісім мирних мешканців, серед них — восьмирічна дівчинка.
Також є влучання "Шахеда" по центру Новгород-Сіверського.
