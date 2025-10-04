Обстрел Харьковщины 4 октября — какие последствия

Спасатель ликвидирует пожар. Фото: ГСЧС

За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись девять населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов пострадали пять человек.

Об этом сообщил глава местной областной военной администрации Олег Синегубов.

Реклама

Читайте также:

Сообщение Олега Синегубова. Фото: скриншот

Последствия атаки

РФ запустила по Харькову:

23 БпЛА типа "Герань-2";

два БпЛА типа "Молния";

пять fpv-дронов.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

в Купянском районе поврежден частный дом (с. Лесная Стенка), автомобиль (с. Купянск-Узловой);

в Богодуховском районе повреждены частный дом, хозяйственные постройки (с. Одноробовка), частный дом, хозяйственные постройки, электросети (с. Перовское).

Временно без энергоснабжения четыре населенных пункта в Лозовском районе (всего 1 500 абонентов).

Напомним, на Сумщине за сутки ранения получили восемь мирных жителей, среди них — восьмилетняя девочка.

Также есть попадание "Шахеда" по центру Новгород-Северского.