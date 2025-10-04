Обстрел Харьковщины 4 октября — какие последствия

РФ атаковала Харьковскую область — часть абонентов без света
Дата публикации 4 октября 2025 10:53
Спасатель ликвидирует пожар. Фото: ГСЧС
За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись девять населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов пострадали пять человек.
Об этом сообщил глава местной областной военной администрации Олег Синегубов.
Последствия атаки
РФ запустила по Харькову:
- 23 БпЛА типа "Герань-2";
- два БпЛА типа "Молния";
- пять fpv-дронов.
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в Купянском районе поврежден частный дом (с. Лесная Стенка), автомобиль (с. Купянск-Узловой);
- в Богодуховском районе повреждены частный дом, хозяйственные постройки (с. Одноробовка), частный дом, хозяйственные постройки, электросети (с. Перовское).
Временно без энергоснабжения четыре населенных пункта в Лозовском районе (всего 1 500 абонентов).
Напомним, на Сумщине за сутки ранения получили восемь мирных жителей, среди них — восьмилетняя девочка.
Также есть попадание "Шахеда" по центру Новгород-Северского.
