Главная Харьков РФ атаковала Харьковскую область — часть абонентов без света

РФ атаковала Харьковскую область — часть абонентов без света

Ua ru
Дата публикации 4 октября 2025 10:53
Обстрел Харьковщины 4 октября — какие последствия
Спасатель ликвидирует пожар. Фото: ГСЧС

За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись девять населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов пострадали пять человек.

Об этом сообщил глава местной областной военной администрации Олег Синегубов.

допис
Сообщение Олега Синегубова. Фото: скриншот

Последствия атаки

РФ запустила по Харькову:

  • 23 БпЛА типа "Герань-2";
  • два БпЛА типа "Молния";
  • пять fpv-дронов.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

  • в Купянском районе поврежден частный дом (с. Лесная Стенка), автомобиль (с. Купянск-Узловой);
  • в Богодуховском районе повреждены частный дом, хозяйственные постройки (с. Одноробовка), частный дом, хозяйственные постройки, электросети (с. Перовское).

Временно без энергоснабжения четыре населенных пункта в Лозовском районе (всего 1 500 абонентов).

Напомним, на Сумщине за сутки ранения получили восемь мирных жителей, среди них — восьмилетняя девочка.

Также есть попадание "Шахеда" по центру Новгород-Северского.

Харьков обстрелы оккупанты война в Украине Россия
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
