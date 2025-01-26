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РФ масовано обстріляла Куп'янськ — відео наслідків атаки

26 січня 2025 19:06
Ольга Антоновська - редактор
Обстріл Куп'янська 26 січня — відео наслідків масованої атаки
Рятувальники несуть поранену жінку. Фото: ДСНС
Ольга Антоновська - редактор

Росіяни здійснили масований обстріл Куп'янська на Харківщині. Окупанти гатили по місту керованими авіабомбами. Внаслідок цього постраждала жінка.

Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Харківській області в неділю, 26 січня.

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Як зазначили в ДСНС, вдень 26 січня ворожа авіація завдала масованих ударів керованими авіабомбами по житловому сектору Куп'янська. Через атаку зруйновані та пошкоджені будинки й господарчі будівлі.

"На території одного з приватних домоволодінь сталася пожежа. Горів житловий будинок, господарча споруда та автомобіль на загальній площі 300 кв. м. На місці події постраждала жінка", — йдеться у повідомленні.

Обстріл Куп'янська — наслідки ворожої атаки
Через російську атаку горить приміщення та автомобіль у Куп'янську. Фото: ДСНС

Пораненій жительці Куп'янська рятувальники та надали першу домедичну допомогу. Жінку забрали медики "швидкої". Загасити пожежі та розібрати завали заважають постійні ворожі обстріли.

Через обстріл Куп'янська постраждала жінка
Пораненій через обстріл жінці надають допомогу. Фото: ДСНС

Нагадаємо, окупанти також атакували Харків безпілотниками в ніч проти 26 січня. Через це є руйнування у приватному будинку.

Крім того, росіяни вкотре атакували Херсон. Вдень 26 січня у місті пролунали потужні вибухи без оголошення повітряної тривоги.

Харківська область обстріли Куп'янськ війна в Україні війна

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