Обстріл Куп'янська 26 січня — відео наслідків масованої атаки

РФ масовано обстріляла Куп'янськ — відео наслідків атаки
Росіяни здійснили масований обстріл Куп'янська на Харківщині. Окупанти гатили по місту керованими авіабомбами. Внаслідок цього постраждала жінка.
Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Харківській області в неділю, 26 січня.
Наслідки обстрілу Куп'янська КАБами
Як зазначили в ДСНС, вдень 26 січня ворожа авіація завдала масованих ударів керованими авіабомбами по житловому сектору Куп'янська. Через атаку зруйновані та пошкоджені будинки й господарчі будівлі.
"На території одного з приватних домоволодінь сталася пожежа. Горів житловий будинок, господарча споруда та автомобіль на загальній площі 300 кв. м. На місці події постраждала жінка", — йдеться у повідомленні.
Пораненій жительці Куп'янська рятувальники та надали першу домедичну допомогу. Жінку забрали медики "швидкої". Загасити пожежі та розібрати завали заважають постійні ворожі обстріли.
Нагадаємо, окупанти також атакували Харків безпілотниками в ніч проти 26 січня. Через це є руйнування у приватному будинку.
Крім того, росіяни вкотре атакували Херсон. Вдень 26 січня у місті пролунали потужні вибухи без оголошення повітряної тривоги.
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