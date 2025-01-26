Обстріл Куп'янська 26 січня — відео наслідків масованої атаки

Рятувальники несуть поранену жінку. Фото: ДСНС

Росіяни здійснили масований обстріл Куп'янська на Харківщині. Окупанти гатили по місту керованими авіабомбами. Внаслідок цього постраждала жінка.

Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Харківській області в неділю, 26 січня.

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Як зазначили в ДСНС, вдень 26 січня ворожа авіація завдала масованих ударів керованими авіабомбами по житловому сектору Куп'янська. Через атаку зруйновані та пошкоджені будинки й господарчі будівлі.

"На території одного з приватних домоволодінь сталася пожежа. Горів житловий будинок, господарча споруда та автомобіль на загальній площі 300 кв. м. На місці події постраждала жінка", — йдеться у повідомленні.

Через російську атаку горить приміщення та автомобіль у Куп'янську. Фото: ДСНС

Пораненій жительці Куп'янська рятувальники та надали першу домедичну допомогу. Жінку забрали медики "швидкої". Загасити пожежі та розібрати завали заважають постійні ворожі обстріли.

Пораненій через обстріл жінці надають допомогу. Фото: ДСНС

Нагадаємо, окупанти також атакували Харків безпілотниками в ніч проти 26 січня. Через це є руйнування у приватному будинку.

Крім того, росіяни вкотре атакували Херсон. Вдень 26 січня у місті пролунали потужні вибухи без оголошення повітряної тривоги.