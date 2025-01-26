Обстрел Купянска 26 января — видео последствий массированной атаки

Спасатели несут раненую женщину. Фото: ГСЧС

Россияне осуществили массированный обстрел Купянска на Харьковщине. Оккупанты били по городу управляемыми авиабомбами. В результате этого пострадала женщина.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области в воскресенье, 26 января.

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Как отметили в ГСЧС, днем 26 января вражеская авиация нанесла массированные удары управляемыми авиабомбами по жилому сектору Купянска. Из-за атаки разрушены и повреждены дома и хозяйственные постройки.

"На территории одного из частных домовладений произошел пожар. Горел жилой дом, хозяйственная постройка и автомобиль на общей площади 300 кв. м. На месте происшествия пострадала женщина", — говорится в сообщении.

Из-за российской атаки горит помещение и автомобиль в Купянске. Фото: ГСЧС

Пораненной жительнице Купянска спасатели оказали первую домедицинскую помощь. Женщину забрали медики "скорой". Потушить пожары и разобрать завалы мешают постоянные вражеские обстрелы.

Раненой из-за обстрела женщине оказывают помощь. Фото: ГСЧС

Напомним, оккупанты также атаковали Харьков беспилотниками в ночь на 26 января. Из-за этого есть разрушения в частном доме.

Кроме того, россияне в очередной раз атаковали Херсон. Днем 26 января в городе прогремели мощные взрывы без объявления воздушной тревоги.