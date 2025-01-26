Обстрел Купянска 26 января — видео последствий массированной атаки

РФ массированно обстреляла Купянск — видео последствий атаки
Россияне осуществили массированный обстрел Купянска на Харьковщине. Оккупанты били по городу управляемыми авиабомбами. В результате этого пострадала женщина.
Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области в воскресенье, 26 января.
Последствия обстрела Купянска КАБами
Как отметили в ГСЧС, днем 26 января вражеская авиация нанесла массированные удары управляемыми авиабомбами по жилому сектору Купянска. Из-за атаки разрушены и повреждены дома и хозяйственные постройки.
"На территории одного из частных домовладений произошел пожар. Горел жилой дом, хозяйственная постройка и автомобиль на общей площади 300 кв. м. На месте происшествия пострадала женщина", — говорится в сообщении.
Пораненной жительнице Купянска спасатели оказали первую домедицинскую помощь. Женщину забрали медики "скорой". Потушить пожары и разобрать завалы мешают постоянные вражеские обстрелы.
Напомним, оккупанты также атаковали Харьков беспилотниками в ночь на 26 января. Из-за этого есть разрушения в частном доме.
Кроме того, россияне в очередной раз атаковали Херсон. Днем 26 января в городе прогремели мощные взрывы без объявления воздушной тревоги.
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