Окупанти масовано атакували Харківщину — які наслідки обстрілу

Російські окупанти протягом минулої доби завдали ударів по 11 населених пунктах Харківської області. Внаслідок атаки постраждали двоє людей.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram у вівторок, 2 вересня.

Російські обстріли Харківщини

У селі Оскіл Ізюмського району 64-річна жінка отримала опіки та гостру реакцію на стрес, а у селі Сподобівка Купʼянського району поранення отримав 74-річний чоловік.

Окупанти застосовували різні типи озброєння:

шість дронів типу "Герань-2";

три fpv-дрони;

один КАБ;

безпілотник, тип якого встановлюється.

Внаслідок ворожої атаки пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури.

"У Куп'янському районі пошкоджено автомобіль (с. Сподобівка), два будинки (с. Приколотне), два будинки (с. Борівське). У Богодухівському районі пошкоджено господарчі споруди, приватний будинок та частково енергомережі (с. Івашки)", — розповів Синєгубов.

А у Харківському районі горіла суха трава. Відомо, що в Ізюмському районі окупанти пошкодили приватний будинок та господарчу споруду, а також шість приватних будинків та адмінбудівлю.

Ситуація на фронті

За минулу добу було зафіксовано 172 бойових зіткнення. На Південно-Слобожанському напрямку українські захисники зупинили сім російських атак.

На Купʼянському напрямку фронта сталося 14 атак окупантів.

"Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Куп’янськ, Петропавлівка та Степова Новоселівка", — додав очільник Харківської ОВА.

Допис Синєгубова. Фото: скриншот

