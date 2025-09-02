Відео
Головна Харків РФ обстріляла 11 населених пунктів Харківщини — які наслідки

РФ обстріляла 11 населених пунктів Харківщини — які наслідки

Ua ru
Дата публікації: 2 вересня 2025 09:23
Окупанти масовано атакували Харківщину — які наслідки обстрілу
Наслідки російського обстрілу Харківської області. Фото: t.me/synegubov

Російські окупанти протягом минулої доби завдали ударів по 11 населених пунктах Харківської області. Внаслідок атаки постраждали двоє людей.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram у вівторок, 2 вересня.

Читайте також:

Російські обстріли Харківщини

У селі Оскіл Ізюмського району 64-річна жінка отримала опіки та гостру реакцію на стрес, а у селі Сподобівка Купʼянського району поранення отримав 74-річний чоловік.

Окупанти застосовували різні типи озброєння: 

  • шість дронів типу "Герань-2";
  • три fpv-дрони;
  • один КАБ;
  • безпілотник, тип якого встановлюється.

Внаслідок ворожої атаки пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури.

"У Куп'янському районі пошкоджено автомобіль (с. Сподобівка), два будинки (с. Приколотне), два будинки (с. Борівське). У Богодухівському районі пошкоджено господарчі споруди, приватний будинок та частково енергомережі (с. Івашки)", — розповів Синєгубов.

А у Харківському районі горіла суха трава. Відомо, що в Ізюмському районі окупанти пошкодили приватний будинок та господарчу споруду, а також шість приватних будинків та адмінбудівлю.

Ситуація на фронті

За минулу добу було зафіксовано 172 бойових зіткнення. На Південно-Слобожанському напрямку українські захисники зупинили сім російських атак. 

На Купʼянському напрямку фронта сталося 14 атак окупантів. 

"Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Куп’янськ, Петропавлівка та Степова Новоселівка", — додав очільник Харківської ОВА.

null
Допис Синєгубова. Фото: скриншот
null
Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 2 вересня російські окупанти запускали 150 дронів. У Повітряних силах ЗСУ назвали кількість збитих цілей.

А протягом минулої доби загарбники також атакували Запорізьку область. В ОВА розповіли про руйнування.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
