Главная Харьков РФ обстреляла 11 населенных пунктов Харьковщины — последствия

РФ обстреляла 11 населенных пунктов Харьковщины — последствия

Ua ru
Дата публикации 2 сентября 2025 09:23
Оккупанты массированно атаковали Харьковщину — какие последствия обстрела
Последствия российского обстрела Харьковской области. Фото: t.me/synegubov

Российские оккупанты за прошедшие сутки нанесли удары по 11 населенным пунктам Харьковской области. В результате атаки пострадали два человека.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram во вторник, 2 сентября.

Читайте также:

Российские обстрелы Харьковщины

В селе Оскол Изюмского района 64-летняя женщина получила ожоги и острую реакцию на стресс, а в селе Сподобовка Купянского района ранения получил 74-летний мужчина.

Оккупанты применяли различные типы вооружения:

  • шесть дронов типа "Герань-2";
  • три fpv-дрона;
  • один КАБ;
  • беспилотник, тип которого устанавливается.

В результате вражеской атаки повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры.

"В Купянском районе поврежден автомобиль (с. Сподобовка), два дома (с. Приколотное), два дома (с. Боровское). В Богодуховском районе повреждены хозяйственные постройки, частный дом и частично энергосети (с. Ивашки)", — рассказал Синегубов.

А в Харьковском районе горела сухая трава. Известно, что в Изюмском районе оккупанты повредили частный дом и хозяйственную постройку, а также шесть частных домов и админздание.

Ситуация на фронте

За минувшие сутки было зафиксировано 172 боевых столкновения. На Южно-Слобожанском направлении украинские защитники остановили семь российских атак.

На Купянском направлении фронта произошло 14 атак оккупантов.

"Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка и Степная Новоселовка", — добавил глава Харьковской ОВА.

null
Пост Синегубова. Фото: скриншот
null
Пост Синегубова. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 2 сентября российские оккупанты запускали 150 дронов. В Воздушных силах ВСУ назвали количество сбитых целей.

А за прошедшие сутки захватчики также атаковали Запорожскую область. В ОВА рассказали о разрушениях.

война Украина Харьковская область обстрелы оккупанты Олег Синегубов
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
