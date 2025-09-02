Оккупанты массированно атаковали Харьковщину — какие последствия обстрела

РФ обстреляла 11 населенных пунктов Харьковщины — последствия
Российские оккупанты за прошедшие сутки нанесли удары по 11 населенным пунктам Харьковской области. В результате атаки пострадали два человека.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram во вторник, 2 сентября.
Российские обстрелы Харьковщины
В селе Оскол Изюмского района 64-летняя женщина получила ожоги и острую реакцию на стресс, а в селе Сподобовка Купянского района ранения получил 74-летний мужчина.
Оккупанты применяли различные типы вооружения:
- шесть дронов типа "Герань-2";
- три fpv-дрона;
- один КАБ;
- беспилотник, тип которого устанавливается.
В результате вражеской атаки повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры.
"В Купянском районе поврежден автомобиль (с. Сподобовка), два дома (с. Приколотное), два дома (с. Боровское). В Богодуховском районе повреждены хозяйственные постройки, частный дом и частично энергосети (с. Ивашки)", — рассказал Синегубов.
А в Харьковском районе горела сухая трава. Известно, что в Изюмском районе оккупанты повредили частный дом и хозяйственную постройку, а также шесть частных домов и админздание.
Ситуация на фронте
За минувшие сутки было зафиксировано 172 боевых столкновения. На Южно-Слобожанском направлении украинские защитники остановили семь российских атак.
На Купянском направлении фронта произошло 14 атак оккупантов.
"Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка и Степная Новоселовка", — добавил глава Харьковской ОВА.
Напомним, в ночь на 2 сентября российские оккупанты запускали 150 дронов. В Воздушных силах ВСУ назвали количество сбитых целей.
А за прошедшие сутки захватчики также атаковали Запорожскую область. В ОВА рассказали о разрушениях.
