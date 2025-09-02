Оккупанты массированно атаковали Харьковщину — какие последствия обстрела

Последствия российского обстрела Харьковской области. Фото: t.me/synegubov

Российские оккупанты за прошедшие сутки нанесли удары по 11 населенным пунктам Харьковской области. В результате атаки пострадали два человека.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram во вторник, 2 сентября.

Российские обстрелы Харьковщины

В селе Оскол Изюмского района 64-летняя женщина получила ожоги и острую реакцию на стресс, а в селе Сподобовка Купянского района ранения получил 74-летний мужчина.

Оккупанты применяли различные типы вооружения:

шесть дронов типа "Герань-2";

три fpv-дрона;

один КАБ;

беспилотник, тип которого устанавливается.

В результате вражеской атаки повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры.

"В Купянском районе поврежден автомобиль (с. Сподобовка), два дома (с. Приколотное), два дома (с. Боровское). В Богодуховском районе повреждены хозяйственные постройки, частный дом и частично энергосети (с. Ивашки)", — рассказал Синегубов.

А в Харьковском районе горела сухая трава. Известно, что в Изюмском районе оккупанты повредили частный дом и хозяйственную постройку, а также шесть частных домов и админздание.

Ситуация на фронте

За минувшие сутки было зафиксировано 172 боевых столкновения. На Южно-Слобожанском направлении украинские защитники остановили семь российских атак.

На Купянском направлении фронта произошло 14 атак оккупантов.

"Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка и Степная Новоселовка", — добавил глава Харьковской ОВА.

