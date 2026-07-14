Удар КАБом по Харківщині: є загибла та поранені люди

Наслідки удару по Слатиному. Фото: Харківська обласна прокуратура

Російські війська 14 липня знову атакували Харківщину. Під ударами опинилися Слатине, Харків і Чугуїв. Унаслідок авіаудару загинула жінка, ще одна пенсіонерка дістала поранення. Також пошкоджені житлові будинки та цивільний об'єкт.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Удар по Слатиному

Вранці 14 липня російська армія скинула керовану авіабомбу на селище Слатине Харківського району. Удар припав по житловій забудові, через що були пошкоджені приватні будинки. Спочатку повідомлялося про поранення 72-річної жінки. Її госпіталізували з травмою голови та переломом променевої кістки. За словами начальника Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслава Задоренка, стан постраждалої оцінюють як середньої тяжкості.

Згодом стало відомо, що ще одна жінка загинула. Вона померла в автомобілі екстреної медичної допомоги дорогою до лікарні. За інформацією місцевої влади, під завалами зруйнованих будинків можуть залишатися люди. На місці тривають пошуково-рятувальні роботи. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про воєнний злочин.

Обстріл Харкова

Також російські війська завдали удару по Слобідському району Харкова. За попередніми даними, постраждалих немає. Фахівці продовжують працювати на місці та встановлюють усі обставини атаки.

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Удар по Чугуєву

Близько 10:05 російські війська атакували Чугуїв. За словами міської голови Галини Мінаєвої, під удар потрапило підприємство, яке зараз не працює. Після влучання виникла пожежа. Також були пошкоджені два багатоквартирні будинки. За попередньою інформацією, люди не постраждали.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські війська вночі атакували Харківщину ударними безпілотниками. У Солоницівці постраждала 11-річна дитина. Загалом під ударами опинилися Харків і ще 12 населених пунктів області. Пошкоджень зазнали житлові будинки, медичний заклад, автозаправки та інші цивільні об'єкти.

Також Новини.LIVE писали, що, минулі сім днів стали для Харкова ще одним важким випробуванням. Російські війська завдали 35 ударів по п'яти районах міста, використовуючи різні види озброєння. Внаслідок атак постраждали 92 людини, серед них 12 дітей, ще троє людей загинули.