Обстріли Харківщини: постраждали 8 людей, троє дітей

Наслідки удару по Золочеву. Фото: Харківська ОВА

Російські війська протягом доби, 12 липня, обстріляли 17 населених пунктів Харківської області. Постраждали восьмеро людей, серед них троє дітей. Під ударами опинилися житлові будинки, дитячий садок, медичний заклад, залізниця та автозаправна станція. На фронті російська армія не припиняє штурми українських позицій.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

Постраждали діти

Найбільше постраждалих зафіксували у селі Березівка Пісочинської громади. Поранення отримали хлопчики віком 11 і 12 років, а також 12-річна дівчинка. Ще три жінки віком 22, 50 і 63 роки пережили гостру реакцію на стрес.

У селі Підсереднє Великобурлуцької громади поранення дістав 56-річний чоловік. У селі Волохів Яр Балаклійської громади постраждала 29-річна жінка.

Крім того, медики надали допомогу двом чоловікам, які отримали поранення під час попередніх російських обстрілів — у селах Українське та Івашки.

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Чим атакували

За добу російські війська застосували дві ракети, реактивну систему залпового вогню, безпілотники "Герань-2", "Ланцет", "Молнія", FPV-дрони, а також 38 БпЛА, тип яких ще встановлюють.

Наслідки обстрілів

Через атаки пошкоджено склади, приватні будинки, магазин, майстерню, ангар, медичний заклад, автомобіль, залізничну інфраструктуру, автозаправну станцію та дитячий садок. Руйнування зафіксували у Богодухівському, Куп'янському, Ізюмському, Харківському та Чугуївському районах.

Евакуація людей

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 54 людини. Від початку його роботи тут зареєстрували вже 45 361 евакуйованого.

Бої на фронті

Минулої доби на фронті зафіксували 257 бойових зіткнень. На Південно-Слобожанському напрямку російські війська 13 разів атакували українські позиції поблизу Стариці, Вовчанська та у напрямку Гоптівки, Караїчного, Лимана, Графського, Малої Вовчої й Одрадного. На Куп'янському напрямку окупанти здійснили три атаки у напрямку Куп'янська та Новоплатонівки.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські війська 10 липня масовано атакували населені пункти Харківщини. Найтрагічніший удар стався у селі Слатине, де FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль. Унаслідок атаки є загиблі. Також обстрілів зазнали Мала Данилівка та селище Тетлега, де пошкоджено житлові будинки й інфраструктуру.

Також Новини.LIVE писали, що росіяни в ніч проти 10 липня атакували дронами місто Валки Харківської області. Внаслідок ворожого обстрілу виникла пожежа, пошкоджені будинки. Відомо, що дна людина загинула і ще троє постраждали.