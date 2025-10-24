Харківські слідчі відкрили 10 нових проваджень через російські атаки

Поліцейський вносить відомості. Фото: Нацполіція України

Поліція Харківської області зафіксувала чергові наслідки воєнних злочинів, скоєних окупаційними військами проти мирного населення регіону. Минулої доби під ворожим вогнем опинилися Лозівський та Куп’янський райони, де російські війська застосували безпілотники різних типів. Під атакою опинилися різні об'єкти інфраструктури.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Харківської області.

У Куп’янському районі внаслідок удару дрона в селі Новомиколаївка пошкоджено автомобіль місцевого жителя, а на Лозівщині ворожі атаки призвели до руйнувань у системі електропостачання та пошкодження елементів залізничної інфраструктури.

Також 23 жовтня правоохоронці Харківщини провели 17 оглядів місць подій, за результатами яких до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено дані щодо десяти нових кримінальних проваджень, відкритих за фактами збройної агресії проти України.

Від початку повномасштабного вторгнення слідчі Харківської області вже задокументували 26 958 воєнних злочинів, скоєних окупаційними військами.

На Харківщині триває евакуація

На тлі постійних обстрілів триває евакуація мешканців із прифронтових населених пунктів, де запроваджено обов’язковий виїзд. Усім, хто потребує допомоги в евакуації, правоохоронці рекомендують звертатися за номером 102.

Нагадаємо, Укрзалізниця змінила графіки та маршрути руху деяких поїздів через обстріли.

Також Укренерго попередило про відключення електроенергії в кількох областях на тлі атак.