Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків РФ обстріляла Лозівський та Куп’янський райони — є руйнування

РФ обстріляла Лозівський та Куп’янський райони — є руйнування

Ua ru
Дата публікації: 24 жовтня 2025 12:27
Оновлено: 12:26
Харківські слідчі відкрили 10 нових проваджень через російські атаки
Поліцейський вносить відомості. Фото: Нацполіція України

Поліція Харківської області зафіксувала чергові наслідки воєнних злочинів, скоєних окупаційними військами проти мирного населення регіону. Минулої доби під ворожим вогнем опинилися Лозівський та Куп’янський райони, де російські війська застосували безпілотники різних типів. Під атакою опинилися різні об'єкти інфраструктури.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Харківської області. 

Реклама
Читайте також:

Росія атакувала низку населених пунктів Харківщини

У Куп’янському районі внаслідок удару дрона в селі Новомиколаївка пошкоджено автомобіль місцевого жителя, а на Лозівщині ворожі атаки призвели до руйнувань у системі електропостачання та пошкодження елементів залізничної інфраструктури.

Також 23 жовтня правоохоронці Харківщини провели 17 оглядів місць подій, за результатами яких до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено дані щодо десяти нових кримінальних проваджень, відкритих за фактами збройної агресії проти України.

Від початку повномасштабного вторгнення слідчі Харківської області вже задокументували 26 958 воєнних злочинів, скоєних окупаційними військами.

На Харківщині триває евакуація

На тлі постійних обстрілів триває евакуація мешканців із прифронтових населених пунктів, де запроваджено обов’язковий виїзд. Усім, хто потребує допомоги в евакуації, правоохоронці рекомендують звертатися за номером 102.

Нагадаємо, Укрзалізниця змінила графіки та маршрути руху деяких поїздів через обстріли.

Також Укренерго попередило про відключення електроенергії в кількох областях на тлі атак.

поліція Харківська область обстріли Куп'янськ війна в Україні
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації