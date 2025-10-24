Харьковские следователи открыли 10 новых производств из-за российских атак

Полицейский вносит сведения. Фото: Нацполиция Украины

Полиция Харьковской области зафиксировала очередные последствия военных преступлений, совершенных оккупационными войсками против мирного населения региона. За прошедшие сутки под вражеским огнем оказались Лозовской и Купянский районы, где российские войска применили беспилотники различных типов. Под атакой оказались различные объекты инфраструктуры.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.

Реклама

Читайте также:

Россия атаковала ряд населенных пунктов Харьковской области

В Купянском районе в результате удара дрона в селе Новониколаевка поврежден автомобиль местного жителя, а на Лозовщине вражеские атаки привели к разрушениям в системе электроснабжения и повреждению элементов железнодорожной инфраструктуры.

Также 23 октября правоохранители Харьковщины провели 17 осмотров мест событий, по результатам которых в Единый реестр досудебных расследований внесены данные о десяти новых уголовных производствах, открытых по фактам вооруженной агрессии против Украины.

С начала полномасштабного вторжения следователи Харьковской области уже задокументировали 26 958 военных преступлений, совершенных оккупационными войсками.

На Харьковщине продолжается эвакуация

На фоне постоянных обстрелов продолжается эвакуация жителей из прифронтовых населенных пунктов, где введен обязательный выезд. Всем, кто нуждается в помощи в эвакуации, правоохранители рекомендуют обращаться по номеру 102.

Напомним, Укрзализныця изменила графики и маршруты движения некоторых поездов из-за обстрелов.

Также Укрэнерго предупредило об отключении электроэнергии в нескольких областях на фоне атак.