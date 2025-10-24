Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков РФ обстреляла Лозовской и Купянский районы — есть разрушения

РФ обстреляла Лозовской и Купянский районы — есть разрушения

Ua ru
Дата публикации 24 октября 2025 12:27
обновлено: 12:26
Харьковские следователи открыли 10 новых производств из-за российских атак
Полицейский вносит сведения. Фото: Нацполиция Украины

Полиция Харьковской области зафиксировала очередные последствия военных преступлений, совершенных оккупационными войсками против мирного населения региона. За прошедшие сутки под вражеским огнем оказались Лозовской и Купянский районы, где российские войска применили беспилотники различных типов. Под атакой оказались различные объекты инфраструктуры.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.

Реклама
Читайте также:

Россия атаковала ряд населенных пунктов Харьковской области

В Купянском районе в результате удара дрона в селе Новониколаевка поврежден автомобиль местного жителя, а на Лозовщине вражеские атаки привели к разрушениям в системе электроснабжения и повреждению элементов железнодорожной инфраструктуры.

Также 23 октября правоохранители Харьковщины провели 17 осмотров мест событий, по результатам которых в Единый реестр досудебных расследований внесены данные о десяти новых уголовных производствах, открытых по фактам вооруженной агрессии против Украины.

С начала полномасштабного вторжения следователи Харьковской области уже задокументировали 26 958 военных преступлений, совершенных оккупационными войсками.

На Харьковщине продолжается эвакуация

На фоне постоянных обстрелов продолжается эвакуация жителей из прифронтовых населенных пунктов, где введен обязательный выезд. Всем, кто нуждается в помощи в эвакуации, правоохранители рекомендуют обращаться по номеру 102.

Напомним, Укрзализныця изменила графики и маршруты движения некоторых поездов из-за обстрелов.

Также Укрэнерго предупредило об отключении электроэнергии в нескольких областях на фоне атак.

полиция Харьковская область обстрелы Купянск война в Украине
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации