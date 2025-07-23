РФ вдарила по селищу на Харківщині, є постраждала — фото наслідків

РФ поцілила по ринку на Харківщині — у ДСНС показали наслідки
Російські війська увечері у вівторок, 22 липня, вдарили по селищу Великий Бурлук Харківської області. Для цього ворог використав безпілотники.
Про це повідомила пресслужба ДСНС України у Telegram у середу, 23 липня.
Обстріли Харківщини
"Увечері 22 липня армія РФ завдала удару безпілотниками по території ринку у селищі Великий Бурлук Куп’янського району", — йдеться у повідомленні.
За даними рятувальників, через влучання там розгорілася пожежа серед торгівельних павільйонів на площі близько 500 квадратних метрів, яку вже ліквідували.
Також пошкоджено будівлю поштового відділення та інші торгівельні об’єкти населеного пункту.
Відомо про одну постраждалу жінку — медики діагностували у неї гостру реакцію на стрес.
Нагадаємо, ворог вдарив авіабомбою по Сумах, є поранені.
Крім того, російський КАБ влучив у будинок у Краматорську Донецької області, загинула дитина.
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