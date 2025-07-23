РФ вдарила по селищу на Харківщині, є постраждала — фото наслідків

Ліквідація пожежі внаслідок атаки. Фото: ДСНС

Російські війська увечері у вівторок, 22 липня, вдарили по селищу Великий Бурлук Харківської області. Для цього ворог використав безпілотники.

Про це повідомила пресслужба ДСНС України у Telegram у середу, 23 липня.

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"Увечері 22 липня армія РФ завдала удару безпілотниками по території ринку у селищі Великий Бурлук Куп’янського району", — йдеться у повідомленні.

Пожежа в торгівельних рядах. Фото: ДСНС

Пожежа в торгівельних рядах. Фото: ДСНС

За даними рятувальників, через влучання там розгорілася пожежа серед торгівельних павільйонів на площі близько 500 квадратних метрів, яку вже ліквідували.

Рятувальник ліквідовує пожежу. Фото: ДСНС

Пожежа внаслідок атаки. Фото: ДСНС

Пожежа внаслідок атаки. Фото: ДСНС

Також пошкоджено будівлю поштового відділення та інші торгівельні об’єкти населеного пункту.

Відомо про одну постраждалу жінку — медики діагностували у неї гостру реакцію на стрес.

Скриншот допису ДСНС

Нагадаємо, ворог вдарив авіабомбою по Сумах, є поранені.

Крім того, російський КАБ влучив у будинок у Краматорську Донецької області, загинула дитина.