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Головна Харків РФ поцілила по ринку на Харківщині — у ДСНС показали наслідки

РФ поцілила по ринку на Харківщині — у ДСНС показали наслідки

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Дата публікації: 23 липня 2025 07:50
РФ вдарила по селищу на Харківщині, є постраждала — фото наслідків
Ліквідація пожежі внаслідок атаки. Фото: ДСНС

Російські війська увечері у вівторок, 22 липня, вдарили по селищу Великий Бурлук Харківської області. Для цього ворог використав безпілотники.

Про це повідомила пресслужба ДСНС України у Telegram у середу, 23 липня.

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"Увечері 22 липня армія РФ завдала удару безпілотниками по території ринку у селищі Великий Бурлук Куп’янського району", — йдеться у повідомленні.

Пожежа на ринку у Великому Бурлуку після атаки російських дронів, Харківщина
Пожежа в торгівельних рядах. Фото: ДСНС
Зруйновані та обгорілі павільйони ринку після ворожого удару БпЛА
Пожежа в торгівельних рядах. Фото: ДСНС

За даними рятувальників, через влучання там розгорілася пожежа серед торгівельних павільйонів на площі близько 500 квадратних метрів, яку вже ліквідували.

Рятувальники гасять палаючі торговельні павільйони на площі 500 квадратних метрів
Рятувальник ліквідовує пожежу. Фото: ДСНС
Пошкоджене поштове відділення та торговельні об’єкти після атаки дронами
Пожежа внаслідок атаки. Фото: ДСНС
Ліквідація пожежі у Великому Бурлуці, яка виникла внаслідок удару РФ
Пожежа внаслідок атаки. Фото: ДСНС

Також пошкоджено будівлю поштового відділення та інші торгівельні об’єкти населеного пункту.

Відомо про одну постраждалу жінку — медики діагностували у неї гостру реакцію на стрес.

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Скриншот допису ДСНС

Нагадаємо, ворог вдарив авіабомбою по Сумах, є поранені.

Крім того, російський  КАБ влучив у будинок у Краматорську Донецької області, загинула дитина.

безпілотники Харківська область обстріли війна в Україні атака
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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