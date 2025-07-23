РФ ударила по поселку на Харьковщине, есть пострадавшая - фото последствий

РФ попала по рынку на Харьковщине — в ГСЧС показали последствия
Российские войска вечером во вторник, 22 июля, ударили по поселку Великий Бурлук Харьковской области. Для этого враг использовал беспилотники.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины в Telegram в среду, 23 июля.
Обстрелы Харьковщины
"Вечером 22 июля армия РФ нанесла удар беспилотниками по территории рынка в поселке Великий Бурлук Купянского района", — говорится в сообщении.
По данным спасателей, из-за попадания там разгорелся пожар среди торговых павильонов на площади около 500 квадратных метров, который уже ликвидировали.
Также повреждено здание почтового отделения и другие торговые объекты населенного пункта.
Известно об одной пострадавшей женщине — медики диагностировали у нее острую реакцию на стресс.
Напомним, враг ударил авиабомбой по Сумах, есть раненые.
Кроме того, российский КАБ попал в дом в Краматорске Донецкой области, погиб ребенок.
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