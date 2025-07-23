РФ ударила по поселку на Харьковщине, есть пострадавшая - фото последствий

Ликвидация пожара в результате атаки. Фото: ГСЧС

Российские войска вечером во вторник, 22 июля, ударили по поселку Великий Бурлук Харьковской области. Для этого враг использовал беспилотники.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины в Telegram в среду, 23 июля.

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"Вечером 22 июля армия РФ нанесла удар беспилотниками по территории рынка в поселке Великий Бурлук Купянского района", — говорится в сообщении.

Пожар в торговых рядах. Фото: ГСЧС

Пожар в торговых рядах Фото: ГСЧС

По данным спасателей, из-за попадания там разгорелся пожар среди торговых павильонов на площади около 500 квадратных метров, который уже ликвидировали.

Спасатель ликвидирует пожар. Фото: ГСЧС

Пожар в результате атаки в результате атаки. Фото: ГСЧС

Пожар в результате атаки. Фото: ГСЧС

Также повреждено здание почтового отделения и другие торговые объекты населенного пункта.

Известно об одной пострадавшей женщине — медики диагностировали у нее острую реакцию на стресс.

Скриншот поста ГСЧС

Напомним, враг ударил авиабомбой по Сумах, есть раненые.

Кроме того, российский КАБ попал в дом в Краматорске Донецкой области, погиб ребенок.