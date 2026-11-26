РФ ударила по багатоповерхівці в Харкові: під завалами є люди
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26 листопада 2026 06:11
Термінова новина
Уранці в четвер, 26 листопада, армія РФ атакувала Харків. У Новобаварському районі дрон завдав удару по багатоповерхівці. Спалахнула пожежа. Також є влучання в Холодногірському районі.
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає Новини.LIVE.
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Наслідки ранкового обстрілу Харкова 26 листопада
У Новобаварському районі загорілася квартира на 15-му поверсі. Під завалами заблокувало людей. Відомо про трьох постраждалих.
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