Термінова новина

Уранці в четвер, 26 листопада, армія РФ атакувала Харків. У Новобаварському районі дрон завдав удару по багатоповерхівці. Спалахнула пожежа. Також є влучання в Холодногірському районі.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає Новини.LIVE.

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Наслідки ранкового обстрілу Харкова 26 листопада

У Новобаварському районі загорілася квартира на 15-му поверсі. Під завалами заблокувало людей. Відомо про трьох постраждалих.

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