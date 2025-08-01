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Головна Харків РФ вдарила дронами по Балаклії — на підприємстві виникла пожежа

РФ вдарила дронами по Балаклії — на підприємстві виникла пожежа

Ua ru
Дата публікації: 1 серпня 2025 04:44
Обстріл Балаклії 1 серпня - виникла пожежа на підприємстві
Пожежа у місті. Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Росіяни в ніч проти 1 серпня атакували дронами Балаклію Харківської області. Внаслідок обстрілу виникла пожежа на цивільному підприємстві.

Про це у Telegram повідомляє начальник Балаклійської МВА Віталій Карабанов.

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"Удари припали по цивільному промисловому підприємству. На місці події виникла пожежа", — йдеться у повідомленні.

Карабанов уточнив, що постраждалих внаслідок обстрілу немає.

"Закликаємо громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватись інструкцій служб безпеки", — додав він.

Нагадаємо, що у липні росіяни встановили новий рекорд щодо запущених дронів по території України. Зокрема, ворог випустив понад 6 тисяч безпілотників.

Також ми писали, що в ніч проти 31 липня РФ здійснила комбіновану атаку на Київ, застосувавши дрони та ракети. Внаслідок обстрілу було багато пошкоджень, пожеж, а кількість жертв та постраждалих регулярно зростала.

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Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
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