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Главная Харьков РФ ударила дронами по Балаклее — на предприятии возник пожар

РФ ударила дронами по Балаклее — на предприятии возник пожар

Ua ru
Дата публикации 1 августа 2025 04:44
Обстрел Балаклеи 1 августа - возник пожар на предприятии
Пожар в городе. Иллюстративное фото: из открытых источников

Россияне в ночь на 1 августа атаковали дронами Балаклею Харьковской области. В результате обстрела возник пожар на гражданском предприятии. 

Об этом в Telegram сообщает начальник Балаклейской ГВА Виталий Карабанов.

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"Удары пришлись по гражданскому промышленному предприятию. На месте происшествия возник пожар", — говорится в сообщении.

Карабанов уточнил, что пострадавших в результате обстрела нет.

"Призываем граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и следовать инструкциям служб безопасности", — добавил он.

Напомним, что в июле россияне установили новый рекорд по запущенным дронам по территории Украины. В частности, враг выпустил более 6 тысяч беспилотников.

Также мы писали, что в ночь на 31 июля РФ осуществила комбинированную атаку на Киев, применив дроны и ракеты. В результате обстрела было много повреждений, пожаров, а количество жертв и пострадавших регулярно росло.

пожар взрыв Харьковская область обстрелы дрон Шахид-136 война в Украине
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
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