Обстрел Балаклеи 1 августа - возник пожар на предприятии

РФ ударила дронами по Балаклее — на предприятии возник пожар
Россияне в ночь на 1 августа атаковали дронами Балаклею Харьковской области. В результате обстрела возник пожар на гражданском предприятии.
Об этом в Telegram сообщает начальник Балаклейской ГВА Виталий Карабанов.
Последствия обстрела Балаклеи в ночь на 1 августа
"Удары пришлись по гражданскому промышленному предприятию. На месте происшествия возник пожар", — говорится в сообщении.
Карабанов уточнил, что пострадавших в результате обстрела нет.
"Призываем граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и следовать инструкциям служб безопасности", — добавил он.
Напомним, что в июле россияне установили новый рекорд по запущенным дронам по территории Украины. В частности, враг выпустил более 6 тысяч беспилотников.
Также мы писали, что в ночь на 31 июля РФ осуществила комбинированную атаку на Киев, применив дроны и ракеты. В результате обстрела было много повреждений, пожаров, а количество жертв и пострадавших регулярно росло.
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