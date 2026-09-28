Обстріл Харкова 28 вересня - пошкоджені будинки і постраждали діти

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Росіяни в ніч проти проти 28 вересня атакували Харків керованими авіаційними бомбами (КАБами). Ворог влучив щонайменше в один багатоквартирний будинок, а тако пошкоджені ще низка будинків. Внаслідок обстрілу постраждали люди.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Харківської міськради.

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Наслідки обстрілу Харкова 28 вересня

Мер Харкова Ігор Терехов у своєму Telegram-каналі написав, що приблизно о 04:06 по Харкову було завдано подвійний удар КАБами по Київському району. Пізніше він уточнив, одне з влучань сталося біля багатоквартирних будинків.

"Внаслідок обстрілу двох районів міста КАБами, пошкоджено кілька житлових будинків у Київському та Салтівському районах", — йдеться у повідомленні.

Ще через деякий час Терехов уточнив, що у Салтівському районі ворог влучив КАБом прямо у багатоквартирний будинок. Наразі відомо, що у тому районі постраждали щонайменше двоє людей.

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Водночас глава ОВА Олег Синєгубов інформує, що кількість постраждалих зросла до трьох і всі вони діти.

"Троє дітей постраждали внаслідок ворожого удару в Салтівському районі. 12-річна дівчинка, 8-річний хлопчик та 3-річна дівчинка отримують допомогу лікарів", — написав він у Telegram.

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