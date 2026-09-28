Обстрел Харькова 28 сентября — повреждены дома и пострадали дети

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В ночь на 28 сентября россияне атаковали Харьков управляемыми авиационными бомбами (КАБами). Враг попал как минимум в один многоквартирный дом, а также повредил еще ряд домов. В результате обстрела пострадали люди.

Об этом сообщает «Новости.LIVE» со ссылкой на сайт Харьковского горсовета.

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Последствия обстрела Харькова 28 сентября

Мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram-канале написал, что примерно в 04:06 по Харькову был нанесен двойной удар КАБами по Киевскому району. Позже он уточнил, что одно из попаданий произошло возле многоквартирных домов.

«В результате обстрела двух районов города КАБами повреждены несколько жилых домов в Киевском и Салтовском районах», — говорится в сообщении.

Еще спустя некоторое время Терехов уточнил, что в Салтовском районе враг попал КАБом прямо в многоквартирный дом. На данный момент известно, что в этом районе пострадали как минимум два человека.

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В то же время глава ОГА Олег Синегубов сообщает, что число пострадавших возросло до трёх, и все они — дети.

«Трое детей пострадали в результате вражеского удара в Салтовском районе. 12-летняя девочка, 8-летний мальчик и 3-летняя девочка получают медицинскую помощь», — написал он в Telegram.

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