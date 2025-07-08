Обстріли Харківщини 8 липня — є 40 постраждалих та загиблі

Наслідки обстрілів Харківщини. Фото: ДСНС

Російські війська за останню добу атакували Харків та ще сім населених пунктів області. Внаслідок обстрілів загинула одна людина, ще 40 отримали поранення, серед них є діти.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов 8 липня.

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Синєгубов розповів, що у Харків загинула 35-річна жінка та постраждали 39 людей, серед них троє дітей — 8-річний і 17-річний хлопці та 10-річна дівчинка. Водночас у селі Бузове Вовчанської громади постраждала 73-річна жінка.

Шістьма БпЛА окупанти атакували Холодногірський район Харкова, а по регіону використали різні види озброєння, зокрема:

13 некерованих авіаційних ракет;

одну ракету Іскандер М/KN-23;

вісім КАБ;

23 БпЛА типу "Герань-2";

два fpv-дрони.

Внаслідок ворожих атак в місті та області є руйнування. Так, у Харкові пошкоджено 24 будинки, 19 автомобілів та чотири магазини. У Куп'янському районі пошкоджено будинок, а в Чугуївському — пошкоджено приватний будинок.

Нагадаємо, вночі 8 липня РФ вдарила по Дніпропетровській області. Внаслідок ворожої атаки постраждав чоловік.

Крім того, за останню добу окупанти завдали понад 500 ударів по Запорізькій області. Надійшло 64 повідомлення про пошкодження житлових будинків, автомобілів, гаражів та адмінбудівель.