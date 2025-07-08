Обстрелы Харьковщины 8 июля — есть 40 пострадавших и погибшие

Последствия обстрелов Харьковщины. Фото: ГСЧС

Российские войска за последние сутки атаковали Харьков и еще семь населенных пунктов области. В результате обстрелов погиб один человек, еще 40 получили ранения, среди них есть дети.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов 8 июля.

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Синегубов рассказал, что в Харькове погибла 35-летняя женщина и пострадали 39 человек, среди них трое детей — 8-летний и 17-летний парни и 10-летняя девочка. В то же время в селе Бузовое Волчанской громады пострадала 73-летняя женщина.

Шестью БпЛА оккупанты атаковали Холодногорский район Харькова, а по региону использовали различные виды вооружения, в частности:

13 неуправляемых авиационных ракет;

одну ракету Искандер М/KN-23;

восемь КАБ;

23 БпЛА типа "Герань-2";

два fpv-дрона.

Вследствие вражеских атак в городе и области есть разрушения. Так, в Харькове повреждены 24 дома, 19 автомобилей и четыре магазина. В Купянском районе поврежден дом, а в Чугуевском — поврежден частный дом.

Напомним, ночью 8 июля РФ ударила по Днепропетровской области. В результате вражеской атаки пострадал мужчина.

Кроме того, за последние сутки оккупанты нанесли более 500 ударов по Запорожской области. Поступило 64 сообщения о повреждении жилых домов, автомобилей, гаражей и админзданий.