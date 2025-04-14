Обстріл Харкова 14 квітня - загорілося цивільне підприємство

РФ вдарила по Харкову — горить підприємство, пошкоджено будинки
Зранку, 14 квітня, росіяни атакували Харків дроном. Внаслідок влучання загорілося цивільне підприємство, також пошкоджено будинки поряд.
Про це у Telegram повідомляє мер Харкова Ігор Терехов.
Наслідки обстрілу Харкова зранку 14 квітня
Вибух у Харкові пролунав приблизно о 05:30. Перед цим над містом було чути звук безпілотника, який летів. Ігор Терехов підтвердив звук вибуху і фіксацію БпЛА, після чого були опубліковані перші подробиці.
"Під ударом опинилося цивільне підприємство у Салтівському районі. На місці влучання пожежа. Інформація про можливих постраждалих уточнюється", — йдеться у повідомленні о 05:45.
Через кілька хвилин мер Харкова уточнив, що горять складські приміщення із продуктами харчування. Площадь загоряння — тисяча метрів квадратних.
"Вибуховою хвилею пошкоджено кілька прилеглих приватних будинків. Попередньо обійшлося без жертв та постраждалих", — додав Терехов о 06:00.
Нагадаємо, що ввечері 13 квітня та зранку, 14 числа, в Одесі двічі пролунали звуки вибухів. Місто атакували ворожі дрони.
Згодом ми писали, що внаслідок першої ворожої атаки в Одесі пошкоджено медичний заклад, житлові будинки та інші об'єкти. Постраждали щонайменше 5 людей.
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