Обстріл Харкова 14 квітня - загорілося цивільне підприємство

Пожежа у місті. Ілюстративне фото: kr.depo.ua

Зранку, 14 квітня, росіяни атакували Харків дроном. Внаслідок влучання загорілося цивільне підприємство, також пошкоджено будинки поряд.

Про це у Telegram повідомляє мер Харкова Ігор Терехов.

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Вибух у Харкові пролунав приблизно о 05:30. Перед цим над містом було чути звук безпілотника, який летів. Ігор Терехов підтвердив звук вибуху і фіксацію БпЛА, після чого були опубліковані перші подробиці.

"Під ударом опинилося цивільне підприємство у Салтівському районі. На місці влучання пожежа. Інформація про можливих постраждалих уточнюється", — йдеться у повідомленні о 05:45.

Через кілька хвилин мер Харкова уточнив, що горять складські приміщення із продуктами харчування. Площадь загоряння — тисяча метрів квадратних.

"Вибуховою хвилею пошкоджено кілька прилеглих приватних будинків. Попередньо обійшлося без жертв та постраждалих", — додав Терехов о 06:00.

Нагадаємо, що ввечері 13 квітня та зранку, 14 числа, в Одесі двічі пролунали звуки вибухів. Місто атакували ворожі дрони.

Згодом ми писали, що внаслідок першої ворожої атаки в Одесі пошкоджено медичний заклад, житлові будинки та інші об'єкти. Постраждали щонайменше 5 людей.