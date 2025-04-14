Обстрел Харькова 14 апреля - загорелось гражданское предприятие

Пожар в городе. Иллюстративное фото: kr.depo.ua

Утром, 14 апреля, россияне атаковали Харьков дроном. В результате попадания загорелось гражданское предприятие, также повреждены дома рядом.

Об этом в Telegram сообщает мэр Харькова Игорь Терехов.

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Взрыв в Харькове прогремел примерно в 05:30. Перед этим над городом был слышен звук беспилотника, который летел. Игорь Терехов подтвердил звук взрыва и фиксацию БпЛА, после чего были опубликованы первые подробности.

"Под ударом оказалось гражданское предприятие в Салтовском районе. На месте попадания пожар. Информация о возможных пострадавших уточняется", — говорится в сообщении в 05:45.

Через несколько минут мэр Харькова уточнил, что горят складские помещения с продуктами питания. Площадь возгорания — тысяча квадратных метров.

"Взрывной волной повреждены несколько близлежащих частных домов. Предварительно обошлось без жертв и пострадавших", — добавил Терехов в 06:00.

Напомним, что вечером 13 апреля и утром, 14 числа, в Одессе дважды прозвучали звуки взрывов. Город атаковали вражеские дроны.

Впоследствии мы писали, что в результате первой вражеской атаки в Одессе повреждено медицинское учреждение, жилые дома и другие объекты. Пострадали по меньшей мере 5 человек.