Обстріл Харкова 21 січня — Терехов заявив про удар модифікованим дроном "Молнія"

Рятувальник ліквідовує наслідки обстрілу. Ілюстративне фото: ДСНС

У вівторок, 21 січня, російська армія завдала удару по Харкову, імовірно використавши модифікований безпілотник "Молнія-2". Унаслідок атаки постраждала одна людина.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов у коментарі Новини.LIVE.

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За словами Терехова, унаслідок удару постраждала одна людина — у неї гостра реакція на стрес. Пошкоджень зазнали гуртожиток, гаражі, електромережі, автомобіль. Комунальні служби вже працюють над ліквідацією наслідків.

Мер Харкова також пояснив, що безпілотник "Молнія-2" — це модифікований дрон із більшою потужністю заряду.

"Ми бачимо на моніторах, коли летить "Молнія", і, звісно, попереджаємо населення під час повітряної тривоги," — підкреслив Терехов.

Речник прокуратури Дмитро Чубенко у коментарі Новини.LIVE також розповів, чим відрізняються модифікації дронів "Молнія".

За його словами, "Молнія-1" і "Молнія-2" відрізняються не бойовою частиною, а технічними характеристиками. У першого дрона один мотор, у другого — два. Водночас потужність вибуху у них однакова.

Нагадаємо, 21 січня російські війська завдали удару по залізничній інфраструктурі у Дніпропетровській області. В результаті обстрілів постраждали двоє працівників залізниці.

Також ми писали, що російська армія почала інтенсивніше обстрілювати Сумську та Чернігівську області авіабомбами.