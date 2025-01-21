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РФ ударила по Харькову обновленным БпЛА, есть разрушения — видео

21 января 2025 14:04
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Обстрел Харькова 21 января — Терехов заявил об ударе модифицированным дроном "Молния"
Спасатель ликвидирует последствия обстрела. Иллюстративное фото: ГСЧС
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Во вторник, 21 января, российская армия нанесла удар по Харькову, предположительно использовав модифицированный беспилотник "Молния-2". В результате атаки пострадал один человек.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов в комментарии Новини.LIVE.

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По словам Терехова, в результате удара пострадал один человек — у него острая стрессовая реакция. Были повреждены общежитие, гаражи, электросети, автомобиль. Коммунальные службы уже работают над устранением последствий.

Мэр Харькова также пояснил, что беспилотник "Молния-2" — это модифицированный дрон с большей мощностью заряда.

"Мы видим на мониторах, когда летит "Молния", и, конечно, предупреждаем население во время воздушной тревоги", — подчеркнул Терехов.

Представитель прокуратуры Дмитрий Чубенко в комментарии для Новини.LIVE также рассказал, чем отличаются модификации дронов "Молния".

По его словам, "Молния-1" и "Молния-2" отличаются не боевой частью, а техническими характеристиками. У первого дрона один мотор, у второго — два. При этом мощность взрыва у них одинаковая.

 

Напомним, 21 января российские войска нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре в Днепропетровской области. В результате обстрелов пострадали двое работников железной дороги.

Также мы писали, что российская армия начала интенсивнее обстреливать Сумскую и Черниговскую области авиабомбами.

Харьков обстрелы Игорь Терехов война в Украине беспилотник БпЛА

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

14:04 РФ ударила по Харькову обновленным БпЛА, есть разрушения — видео

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