Харків та область знову під вогнем, є постраждалі

Наслідки обстрілу Харкова. Фото: Reuters/Sofiia Gatilova

Минулої доби під ворожими ударами опинилися Харків та ще 11 населених пунктів в області. Унаслідок обстрілів постраждали двоє мирних жителів: 57-річний чоловік у селі Затишшя та 53-річна жінка в селі Борівське.

Противник активно застосовував по регіону різні види озброєння, повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Серед залученого росіянами були керовані авіабомби, ударні безпілотники та FPV-дрони. Загалом зафіксовано використання щонайменше шести КАБів, понад десяток дронів типу "Герань-2", а також інших БпЛА, тип яких уточнюється.

Пошкодження на Харківщині. Фото: Reuters/Sofiia Gatilova

Пошкоджено будинки, автомобілі та інфраструктуру

У Харкові удар припав на Холодногірський район, обійшлося без пошкоджень. У Куп'янському, Харківському, Богодухівському, Чугуївському та Ізюмському районах пошкоджено приватні домоволодіння, автомобілі та інфраструктурні об'єкти, включно з підприємствами та агрофірмами в населених пунктах області.

Крім того, транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 68 осіб, а загальна кількість зареєстрованих там від початку роботи перевищила 17 тисяч. На тлі обстрілів на лінії фронту зафіксовано 127 бойових зіткнень, зокрема на Південно-Слобожанському та Куп'янському напрямках, де Сили оборони відбили кілька штурмів противника.

Нагадаємо, тільки за добу російські війська завдали по Запорізькій області 754 удари.

Внаслідок обстрілу Дніпропетровщини теж є постраждалі, триває робота над усуненням результатів атаки.