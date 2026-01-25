Харьков и область снова под огнем, есть пострадавшие

Последствия обстрела Харькова. Фото: Reuters/Sofiia Gatilova

За прошедшие сутки под вражескими ударами оказались Харьков и еще 11 населенных пунктов в области. В результате обстрелов пострадали двое мирных жителей: 57-летний мужчина в селе Затишье и 53-летняя женщина в селе Боровское.

Противник активно применял по региону разные виды вооружения, сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Среди задействованного россиянами были управляемые авиабомбы, ударные беспилотники и FPV-дроны. Всего зафиксировано использование как минимум шести КАБов, более десятка дронов типа "Герань-2", а также других БпЛА, тип которых уточняется.

Повреждения на Харьковщине. Фото: Reuters/Sofiia Gatilova

Повреждены дома, автомобили и инфраструктура

В Харькове удар пришелся по Холодногорскому району, обошлось без повреждений. В Купянском, Харьковском, Богодуховском, Чугуевском и Изюмском районах повреждены частные домовладения, автомобили и инфраструктурные объекты, включая предприятия и агрофирмы в населенных пунктах области.

Кроме того, транзитный эвакуационный пункт в Лозовую за сутки принял 68 человек, а общее число зарегистрированных там с начала работы превысило 17 тысяч. На фоне обстрелов на линии фронта зафиксировано 127 боевых столкновений, в том числе на Южно-Слобожанском и Купянском направлениях, где Силы обороны отбили несколько штурмов противника.

Напомним, только за сутки российские войска нанесли по Запорожской области 754 удара.

В результате обстрела Днепропетровщины тоже есть пострадавшие, идет работа над устранением результатов атаки.