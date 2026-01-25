Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков РФ ударила по Харькову и 11 пунктам — есть пострадавшие

РФ ударила по Харькову и 11 пунктам — есть пострадавшие

Ua ru
Дата публикации 25 января 2026 11:34
Харьков и область снова под огнем, есть пострадавшие
Последствия обстрела Харькова. Фото: Reuters/Sofiia Gatilova

За прошедшие сутки под вражескими ударами оказались Харьков и еще 11 населенных пунктов в области. В результате обстрелов пострадали двое мирных жителей: 57-летний мужчина в селе Затишье и 53-летняя женщина в селе Боровское.

Противник активно применял по региону разные виды вооружения, сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Реклама
Читайте также:

Среди задействованного россиянами были управляемые авиабомбы, ударные беспилотники и FPV-дроны. Всего зафиксировано использование как минимум шести КАБов, более десятка дронов типа "Герань-2", а также других БпЛА, тип которых уточняется. 

Обстрел Харькова
Повреждения на Харьковщине. Фото: Reuters/Sofiia Gatilova

Повреждены дома, автомобили и инфраструктура

В Харькове удар пришелся по Холодногорскому району, обошлось без повреждений. В Купянском, Харьковском, Богодуховском, Чугуевском и Изюмском районах повреждены частные домовладения, автомобили и инфраструктурные объекты, включая предприятия и агрофирмы в населенных пунктах области.

Кроме того, транзитный эвакуационный пункт в Лозовую за сутки принял 68 человек, а общее число зарегистрированных там с начала работы превысило 17 тысяч. На фоне обстрелов на линии фронта зафиксировано 127 боевых столкновений, в том числе на Южно-Слобожанском и Купянском направлениях, где Силы обороны отбили несколько штурмов противника. 

Напомним, только за сутки российские войска нанесли по Запорожской области 754 удара. 

В результате обстрела Днепропетровщины тоже есть пострадавшие, идет работа над устранением результатов атаки. 

Харьков беспилотники обстрелы война в Украине ракетный удар
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации