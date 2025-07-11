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Головна Харків РФ вдарила по центру Харкова — є постраждалі

РФ вдарила по центру Харкова — є постраждалі

Ua ru
Дата публікації: 11 липня 2025 05:52
Харків під ударом 11 липня - є постраждалі
Медики на місці виклику. Ілюстративне фото: news.dtkt.ua

Зранку, 11 липня, росіяни атакували Харків дронами. Внаслідок обстрілу, попередньо, є постраждалі.

Про це у Telegram повідомляє мер Харкова Ігор Терехов.

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"Ворог ударив по центру міста, у район житлової забудови. Попередньо — є постраждалі. Деталі зʼясовуємо", — написав Терехов о 05:44.

Через невеликий проміжок часу він додав, що у центрі міста через ворожу атаку постраждав медзаклад.

"За первинною інформацією, там вилетіли шибки, але триває обстеження будівлі", — інформує мер.

Оновлено о 06:01

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що ворог завдав удар дроном по житловій забудові, попередньо, у Салтівському районі. Це сталося о 05:35. Він уточнив, що:

зафіксовано влучання в триповерхову будівлю та на подвір’я.ґ;
пошкоджено будівлю, зайнялися конструктивні елементи – площа пожежі близько 20 метрів квадратних.

"Інформація про постраждалих на даний час не надходила. Профільні служби працюють на місці", — додав він, хоча Терехов писав про постраждалого.

Оновлено о 06:41

Синєгубов підтвердив, що станом на цю хвилину відомо про 64-річного чоловіка, який постраждав внаслідок ворожої атаки на Салтівський район міста.

Основною о 06:48

"Наразі відомо про двох постраждалих, внаслідок ранкового обстрілу Харкова", — написав Терехов.

Синєгубов також підтвердив інформацію про двох постраждалих.

Нагадаємо, що менше години тому у Харкові пролунали звуки вибухів. Військові попереджали, що на місто летить група дронів

Також ми писали, що цієї ночі ворог атакував дронами Чугуїв. Внаслідок атаки пошкоджено лікарню, знищено будівлі та є постраждалі люди.

росія Харків вибух обстріли війна в Україні постраждалі
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
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