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РФ вдарила по житловій забудові Харкова, — Ігор Терехов

10 травня 2024 04:40
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
РФ вдарила по житловій забудові Харкова, — Ігор Терехов
Сліди від російських ракет у небі. Фото ілюстративне: Vadim Belikov/AP
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Уночі в п'ятницю, 10 травня, російські окупанти завдали удару по району житлової забудови Харкова. Унаслідок обстрілу у приватних будинках спалахнули пожежі.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

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РФ вдарила по житловій забудові Харкова, — Ігор Терехов - фото 1
Скриншот повідомлення Ігоря Терехова

Що відомо про обстріл Харкова вночі 10 травня

За інформацією голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, внаслідок удару по Харкову пошкоджено приватний будинок. На місці влучення виникла пожежа. Профільні служби ліквідовують наслідки. Також ворог завдав удару по Дергачах Харківської області. Інформація про постраждалих поки що не надходила.

РФ вдарила по житловій забудові Харкова, — Ігор Терехов - фото 2
Скриншот повідомлення Олега Синєгубова

Нагадаємо, уночі 10 травня в Харкові кілька разів лунали потужні вибухи. Повітряна тривога в Харківській області триває з 02:38. Військові попереджали про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією.

Не обійшлося без вибухів сьогодні вночі і в Росії. За інформацією російських ЗМІ, безпілотники атакували Подольськ, що розташований неподалік від Москви, та Брянську область.

Також ми повідомляли про те, що після вибухів під Калугою в Росії спалахнула пожежа на нафтопереробному заводі.

війна
Харків
хабар
вибух
обстріли
Ігор Терехов
Олег Синєгубов
війна в Україні

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